Los mejores lugares donde colocar el router Wi-Fi para mejorar la señal y hacer que internet funcione más rápido

El Wi-Fi debe estar bien ubicado en la casa para brindar mayor señal y cobertura. En muchas ocasiones, aparecen errores debido a una mala cobertura o al uso de dispositivos en mal estado. Pero a veces, simplemente no logramos una buena conexión. Es que la localización del Wi-Fi dentro del hogar pasa a ser una decisión crucial, ya que puede influir en la calidad y velocidad de la conexión a internet.

Normalmente el Wi-Fi va mal cuando nos alejamos del router debido a que la señal llega más débil y eso dificulta que podamos conectarnos correctamente. Es algo común y no debemos preocuparnos en exceso. Ahora bien, también hay que ver qué ocurre cuando estamos cerca y la conexión inalámbrica va mal; ya que también juega un rol importante dónde se encuentra ubicado.

El router pasó desde hace tiempo a ser parte de nuestra cotidianeidad. Y aunque es cierto que no es precisamente un elemento decorativo, si se busca una buena conexión a internet, su ubicación es importante. Por ello, si se lo esconde demasiado o se lo ubica en un lugar alejado, la conexión de nuestro teléfono, tablets o notebooks puede ser deficiente.

UBICACIÓN DEL ROUTER

El lugar donde se ubica es muy importante. Se deben evitar los sitios cercanos a metales, paredes, agua y electrodomésticos como el microondas, que, por sus ondas electromagnéticas, pueden atenuar la intensidad de la señal.

Se sugiere colocar el dispositivo en una zona elevada, lejos del suelo y de los obstáculos mencionados anteriormente. Es posible que el funcionamiento se vea afectado por interferencias producidas por otros routers del entorno.

El sistema verificará los equipos u obstáculos del hogar que puedan estar generando problemas y sugerirá el sitio más adecuado para colocar el dispositivo. Para saber si esto ocurre se puede recurrir a ciertas aplicaciones como inSSIDER o NetSpot.





ROUTER: CUÁL ES SU UBICACIÓN IDEAL

Idealmente, el dispositivo debería estar ubicado en el centro de la casa , si es que esa locación es donde estarán conectados la mayor cantidad de dispositivos a internet.

Como los routers expanden su señal hacia abajo, debe estar colocado además en alguna posición alta. Las ventanas y paredes pueden complicar la llegada de la señal a tus dispositivos, así que lo mejor es instalarlo lejos de estos elementos.

Otros objetos y materiales que empeoran la capacidad de señal del wifi son los ladrillos y piedras, espejos e incluso algunos electrodomésticos.

CUÁLES SON LOS PEORES LUGARES

La cocina

El peor sitio de la casa en la que poner el router es la cocina. Podría convertir tu conexión a internet en inestable y lenta. Esto sucede porque es la estancia en la que coinciden varios electrodomésticos que pueden generar interferencias, especialmente el microondas, que emite señales en la misma banda de 2.4GHz.

Cerca de ventanas o en el exterior

Muchas veces queremos utilizar nuestros teléfonos o computadoras en nuestros patios o terrazas, sobre todo si hay un clima soleado. Pero poner el wifi en el exterior no es una buena idea. El agua, los árboles o el sol pueden interferir negativamente en la conexión. Si quieres tener buena conexión en un jardín o balcón, es mejor usar un repetidor.

Armarios o cajones

Aunque parezca desprolijo, los routers deben estar visibles y no dentro de armarios. No se recomienda esconder el router en un cajón porque la señal experimenta un deterioro importante. Los elementos metálicos y el cristal no son materiales amigos de una buena conexión, pues provocan que la señal de internet rebote.

Al lado del teléfono inalámbrico

A pesar de que cada vez son más escasos en los hogares, colocar tu router al lado de tu teléfono inalámbrico puede generar interferencias en la señal así como otros dispositivos eléctricos. Los routers no deben estar rodeados de ningún otro aparato.

Arrinconado o tapado

Intentá no tapar el router ni tampoco arrinconarlo, ya que esto empeora la conectividad. Cuanto más cercano al centro de la estancia, mejor repartirá la cobertura de la señal.