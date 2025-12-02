MacStation, el principal Apple Premium Reseller de Argentina, abrirá un nuevo local en Argentina: el lugar elegido será el Alto Avellaneda, uno de los centros comerciales más emblemáticos del país. La apertura promete cambiar la experiencia de compra tecnológica en la región y atraer a miles de fanáticos de la marca.

Allí, no solo se podrán adquirir los productos originales de la compañía, sino también canjear sus celulares iPhones y obtener soporte técnico.

“Estamos muy felices de anunciar esta nueva apertura que representa un paso más en nuestro estratégico plan de expansión nacional. Cada tienda MacStation está pensada para acercar el ecosistema Apple a más personas, con una atención profesional y personalizada”, destacó Silvana Niglia, Gerenta de Marketing de MacStation.

Una experiencia Apple completa

La nueva tienda ofrecerá todo el ecosistema Apple: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y accesorios originales. Además, contará con el reconocido Genius Bar, donde los clientes podrán acceder a diagnósticos, soporte técnico certificado y asesoramiento personalizado para optimizar el rendimiento de sus dispositivos.

Este formato replica el modelo de atención que Apple implementa en sus tiendas más icónicas del mundo, convirtiendo a Alto Avellaneda en un polo tecnológico único en el país.

Por qué Alto Avellaneda es el elegido

El shopping celebra más de tres décadas como referente comercial en la zona sur del Gran Buenos Aires. Inaugurado en 1986, hoy combina moda, gastronomía y entretenimiento con una ocupación del 100 % y más de 120 locales.

Es uno de los tres centros de mayor facturación del grupo IRSA, junto con el Abasto y Alto Palermo.

En los últimos años, sumó propuestas innovadoras como Maldini Park, un espacio familiar con juegos y cafetería, y el primer punto Flash Mercado Libre, orientado a la compraventa de vehículos. Ahora, la llegada de Apple refuerza su posicionamiento como destino integral para compras y experiencias.

Con esta ampliación, Alto Avellaneda no solo celebra su historia, sino que apuesta por el futuro. La incorporación de Apple se suma a una lista de marcas que esperan ingresar, en un contexto donde la demanda de locales supera la oferta disponible.