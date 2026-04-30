Apple está orquestando lo que equivale a una coronación corporativa: el entrante CEO John Ternus subirá al escenario en el evento de productos de otoño de la compañía apenas dos semanas después de su inicio el 1 de septiembre, presentando el tan esperado iPhone plegable, un dispositivo cuyo precio partiría desde aproximadamente $2000. La deliberada sincronización entre el cambio de liderazgo y el lanzamiento del producto fue detallada por Mark Gurman de Bloomberg, quien informó que Apple lo está “posicionando para convertirse en el rostro de lo que considera una categoría de producto revolucionaria”. El iPhone plegable se presentará junto al iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max en el evento anual de septiembre de la compañía, según personas familiarizadas con los planes. La coreografía no es casualidad. Ternus, quien ha liderado la división de ingeniería de hardware de Apple, fue el ingeniero detrás del proyecto original del iPad, y Apple tiene la intención de hacer de ese linaje una parte central de la narrativa del iPhone plegable. El dispositivo en sí refleja esa herencia del iPad. El plegable de Apple contará con una pantalla interior con una disposición horizontal al estilo del iPad cuando esté desplegado, diseñada para aplicaciones en paralelo y multitarea. La compañía ha centrado los esfuerzos de ingeniería en cuatro prioridades: durabilidad, rendimiento, un pliegue de pantalla menos visible y la usabilidad de la pantalla interior. Los informes apuntan a una pantalla interior de 7,8 pulgadas y el chip A20 Pro de Apple. Se espera que el precio supere los 2000 dólares, situándolo entre los iPhones más caros jamás lanzados. El paralelismo con la propia transición de Tim Cook es innegable. Cuando Cook sucedió a Steve Jobs en 2011, una cartera de productos ya en desarrollo le ayudó a consolidar su credibilidad. Sin embargo, mientras que el último gran lanzamiento de producto de Cook fue el Apple Vision Pro, un visor de $3,499 con una recepción comercial mixta, Ternus debutará en una categoría que Samsung Electronics ya ha demostrado ser comercialmente viable con su línea Galaxy Z Fold. Se prevén limitaciones iniciales de suministro dada la complejidad del proceso de fabricación, lo que podría dificultar encontrar el dispositivo en sus primeras semanas en las tiendas. Aun así, los analistas pronostican un trimestre de diciembre récord para Apple, con ingresos que rondarían los $150 mil millones, impulsados en parte por los precios de venta promedio más elevados del plegable. Apple llega al mercado de los dispositivos plegables años después que sus competidores, pero la compañía confía en que su enfoque —un diseño más ancho, al estilo de un pasaporte, en lugar del formato alto y estrecho que prefieren sus rivales— la diferenciará del resto. El primer trimestre completo de Ternus como CEO coincidirá con la temporada de compras navideñas, lo que le brinda el contexto más favorable posible. Si la entrada tardía de Apple y su precio premium logran conectar con los consumidores será la primera gran prueba de su mandato.