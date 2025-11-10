En un año donde el mercado de celulares se contrajo 30% en el país , el segmento premium creció en participación y anticipa un 2025 marcado por la eliminación de aranceles.

Mientras las ventas generales cayeron a 6,7 millones de unidades en el mercado oficial -lejos de los 10 millones históricos-, los dispositivos de alta gama diversificaron jugadores y apostaron a formatos innovadores como los plegables para capturar consumidores dispuestos a invertir en tecnología de punta.

“El segmento premium de nuestra marca crece”, asegura Ricardo Macri, gerente general de MacStation, distribuidor oficial de Apple que en octubre inauguró su quinta tienda en Recoleta, en la esquina de Santa Fe y Riobamba. El ejecutivo destaca el impulso del iPhone 16: “A partir de la reducción arancelaria son los productos de mayor ticket los que más se celebran en el volumen de venta”.

La referencia es al Decreto 333/2025 que, publicado en mayo, oficializó una baja progresiva de aranceles del 16% al 8% de manera inmediata, para eliminarlos completamente el 15 de enero de 2026.

Macri adelanta proyecciones concretas: un iPhone 16 Pro Max de 256 GB que hoy cuesta $2.125.244 al contado pasaría a $1.727.823 en enero próximo, una caída del 19% . “Se quitan los impuestos, se quitan los aranceles y la reducción del precio va en consecuencia”, sintetiza el ejecutivo.

Motorola y Samsung apuestan por los plegables para sostener el mercado de gama alta

Motorola, que según IDC cerró 2024 con el 38,5% del mercado total -el market share más alto de la compañía a nivel global-, encuentra en la gama alta su motor de crecimiento. “Entre un 10 y un 14% de nuestros smartphones son de la familia Razr y Edge”, explica Martín Novoa, director comercial desde el 1° de noviembre.

El dato clave llega en plegables: Motorola indica liderar el segmento de plegables en la Argentina con estimaciones propias que oscilan entre el 75% y el 90%, según datos internos de la compañía, superando el 72% que había registrado en 2023.

“Más del 26% de los usuarios vienen de iOS”, revela Novoa. GfK respalda la tendencia: la Argentina es el país con mayor adopción de plegables en la región, por encima de mercados europeos.

Pese a que la medida gubernamental beneficia las importaciones, Motorola mantiene su apuesta por la producción en Tierra del Fuego, aunque no descarta ajustes.

Una fuente cercana a Samsung confirmó la misma tensión estratégica: “Estamos en la Argentina hace más de 20 años y nos adaptamos a diferentes escenarios siempre y cuando haya las mismas reglas para todos los jugadores”.

La compañía surcoreana mantiene dominio en el segmento ultra premium: “ocho de cada diez dispositivos que se venden en el país de más de u$s 1000 son Galaxy”, según datos de la firma.

Las cifras generan debate: IDC ubica a Motorola con 38,5%, GfK señala a Samsung con 45% en unidades y 55% en valor. La diferencia metodológica expone la complejidad del sector.

IDC mide la participación basándose en unidades distribuidas y comercializadas en el canal oficial, mientras que GfK presenta datos mayormente desde perspectivas de valor de ventas y reportes de distribuidores oficiales, lo que puede generar discrepancias en los porcentajes de market share.

El mercado gris representa entre el 20 y 30% de las ventas de celulares en la Argentina, afectando la transparencia en mediciones de participación y condicionando los precios y garantías disponibles para los consumidores.

Apple proyecta una caída del 30 % en precios con la eliminación de derechos de importación

Sebastián Novoa, analista de la consultora IDC, proyecta que el mercado oficial ronde los 6,7 millones de unidades en 2025, muy lejos de los más de 10 millones que se comercializaban en años de bonanza.

“Si sabés que van a bajar los aranceles, no creo que una empresa vaya a traer kits para fabricar”, anticipa, previendo una meseta en la producción local hasta que se concrete la medida definitiva en enero. La financiación aparece como determinante.

MacStation reporta que 40% de sus ventas directas al consumidor son online, priorizando cuotas sobre efectivo. “El costo de financiación es la variable más fuerte”, coincide Novoa.

El Gobierno nacional estima que los precios de productos electrónicos importados podrían caer 30% una vez vigentes las reducciones arancelarias, al equiparar a la Argentina con Brasil y Chile.

“Hoy, en la Argentina, un celular con tecnología 5G de alta gama cuesta el doble que en Brasil y en Estados Unidos”, expresó el entonces vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa realizada en Casa Rosada el pasado 13 de mayo.

Enero de 2026 será el momento de verdad para un segmento que desafía la crisis apostando a tecnología premium y una promesa de democratización que deberá convivir con la tensión entre importación, producción local y mercado gris estructural.