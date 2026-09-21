La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

El Gobierno de México anunció este lunes un acuerdo nacional para restringir el uso de teléfonos celulares y otras pantallas en las escuelas primarias y secundarias del país a partir del 3 de noviembre, tras obtener el respaldo unánime de las autoridades educativas de los 32 estados.

“El resumen es (en) primaria y secundaria no se pueden utilizar”, afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"En primaria y secundaria no se pueden utilizar los celulares”, afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Gobierno de México

Qué establece la medida

Primaria y secundaria: los alumnos podrán llevar sus teléfonos celulares a las instituciones educativas, pero deberán mantenerlos guardados durante toda la jornada escolar , incluidos los recreos, salvo situaciones de emergencia o circunstancias particulares.

Nivel medio superior: cada plantel deberá acordar las restricciones necesarias para garantizar un uso responsable y con fines pedagógicos.

Universidades: podrán establecer sus propias políticas para promover una ciudadanía digital responsable.

“Lo pueden tener guardado en su mochila, pero ni en las clases ni en el recreo se pueden usar los celulares”, explicó la mandataria.

Cuándo entrará en vigor

El acuerdo será publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrará en vigor el 3 de noviembre, después de un periodo en el que se realizarán asambleas con docentes y familias para explicar las nuevas disposiciones.

Una decisión tomada tras meses de consultas

Delgado señaló que la decisión se tomó después de meses de consultas, foros regionales y discusiones con especialistas sobre los efectos del uso excesivo de pantallas y redes sociales en menores.

“El 81% dijo, ‘Sí, tenemos que hacer algo’. Porque la irrupción de las pantallas, de los celulares en las aulas ha tenido un impacto que no necesariamente es favorable”, afirmó el funcionario sobre una consulta en la que, según el Gobierno, participaron más de medio millón de docentes.

Hasta ahora, cada escuela ponía sus reglas

Hasta ahora México no contaba con una normativa nacional específica sobre el uso de celulares dentro de los centros educativos y las reglas dependían de cada plantel, según el perfil sobre el país elaborado por la Unesco.

La decisión mexicana se suma a una tendencia internacional para limitar estos dispositivos en las aulas. La Unesco contabiliza actualmente 114 sistemas educativos con prohibiciones nacionales sobre teléfonos móviles en las escuelas, equivalentes al 58% de los países, frente al 24% registrado en 2023.

El organismo ha advertido de que la tecnología puede favorecer el aprendizaje, pero recomienda utilizar teléfonos inteligentes en las aulas únicamente cuando contribuyan claramente a los objetivos educativos.

“El objetivo es recuperar la creatividad y evitar este uso indiscriminado de las pantallas, que particularmente vinculado con las redes sociales puede tener impactos muy negativos”, sostuvo Sheinbaum.

Con información de EFE