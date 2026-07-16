Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.

Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Paramount+ ofrece la lista de las diez películas más vistas por el público estadounidense en julio.

Las películas más vistas de Paramount+.

4_ Amigos pasajeros Marcus y Emily entablan amistad en un resort de México con Ron y Kyla, una pareja de fiesteros desbocados. Allí deciden vivir el presente y soltarse durante una semana de desinhibición y locura con sus nuevos “amigos circunstanciales”. Meses después de aquella aventura, Marcus y Emily se horrorizan al ver que Ron y Kyla se presentan sin invitación en su boda.

5_ Top Gun: Maverick Tras más de 30 años de servicio como uno de los aviadores más destacados de la Armada, Pete “Maverick” Mitchell sigue donde siempre quiso: llevando todo al límite como intrépido piloto de pruebas y esquivando los ascensos que lo dejarían en tierra, sin poder volar.

Las películas más vistas de Paramount+.

8_ The Contractor Tras ser licenciado contra su voluntad del Cuerpo de Marines, James Reed se une a un grupo paramilitar para mantener a su familia de la única forma que conoce.