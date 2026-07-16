Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.

Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en Amazon Prime durante el martes, 14 de julio de 2026 en Estados Unidos y selecciona tu favorito.

Las películas más vistas de Amazon Prime.

4_ Moonfall La humanidad queda al borde de la extinción cuando una fuerza misteriosa desvía a la Luna de su órbita y la encamina hacia la Tierra. Un grupo de astronautas emprende una misión para impedir el fin del mundo.

5_ De profesión: Duro Dalton posee un doctorado en Filosofía, pero eligió ganarse la vida como portero de locales de alterne, un trabajo bien pagado. Al ser contratado para imponer orden en el Double Duce de Jasper, Missouri, resulta herido en su primera noche y es atendido por “Doc” Clay, una atractiva médica de la zona.

Las películas más vistas de Amazon Prime.