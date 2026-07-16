Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.
Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en Amazon Prime durante el martes, 14 de julio de 2026 en Estados Unidos y selecciona tu favorito.
4_ Moonfall
La humanidad queda al borde de la extinción cuando una fuerza misteriosa desvía a la Luna de su órbita y la encamina hacia la Tierra. Un grupo de astronautas emprende una misión para impedir el fin del mundo.
5_ De profesión: Duro
Dalton posee un doctorado en Filosofía, pero eligió ganarse la vida como portero de locales de alterne, un trabajo bien pagado. Al ser contratado para imponer orden en el Double Duce de Jasper, Missouri, resulta herido en su primera noche y es atendido por “Doc” Clay, una atractiva médica de la zona.
8_ A Working Man
Levon Cade dejó a un lado una brillante trayectoria en misiones secretas del ejército para llevar una vida tranquila como trabajador del sector de la construcción. Sin embargo, cuando la hija de su patrón —a quien considera parte de su familia— es secuestrada por una red de trata de personas, su intento por rescatarla lo conduce a destapar un entramado de corrupción mucho más amplio de lo que jamás habría imaginado.