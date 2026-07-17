Gracias a las plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Disney+ y HBO Max, los usuarios de todo el mundo cuentan con una gran variedad de películas y series para disfrutar en su tiempo libre.

Sin embargo, escoger qué producción se vuelve difícil por el amplio catálogo disponible. Por ello, Paramount+ ofrece la lista de las 10 series más vistas del miércoles 15 de julio para que elijas la que más de adapta a tus gustos.

Las películas más vistas de Paramount+.

4_ Todo el mundo quiere a Raymond Ray Barone, un reconocido cronista deportivo, reside en Long Island junto a su esposa Debra, su hija de doce años, Ally y sus gemelos Geoffrey y Michael. Sus padres, Frank y Marie, muy metiches, viven enfrente y pasan casi todo el tiempo en la casa de su hijo.

5_ Navy: Investigación criminal NCIS narra el trabajo de un grupo de agentes federales del Equipo de Respuesta en Casos Mayores del Servicio de Investigación Criminal de la Marina. A veces se ocupan de investigaciones de terrorismo, ya que el NCIS tiene la responsabilidad de indagar posibles atentados cuando guardan alguna relación con la Marina. Su sede central está en el Arsenal Naval de Washington, en Washington D. C. Al equipo le suelen encomendar con frecuencia casos de alto perfil, como la muerte del asesor presidencial en temas de misiles nucleares, una alerta de bomba en un buque de guerra de la Armada, el fallecimiento de una celebridad durante un reality show en una base del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, además de amenazas terroristas y secuestros. No obstante, pueden recibir cualquier tipo de caso criminal siempre que esté vinculado al Cuerpo de Marines o a la Armada.

Las películas más vistas de Paramount+.

8_ The Agency (La agencia) (The Agency) El operativo clandestino de la CIA, Martian, recibe la orden de abandonar su tapadera y regresar a la sede de Londres. La inesperada vuelta del amor que dejó atrás reaviva su relación y lo pone en conflicto con su carrera, su identidad real y su misión, mientras ambos quedan atrapados en un letal juego de intrigas y espionaje internacional.