La marca de audio Soundcore, de Anker Innovations, anunció el lanzamiento en la Argentina de los Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max, dos modelos de auriculares inalámbricos que comparten prestaciones de sonido y cancelación de ruido, pero se diferencian por las funciones adicionales que incorpora la versión Max.

El reconocimiento de Guinness World Records corresponde al Liberty 5 Pro, que obtuvo la mayor puntuación objetiva de calidad de voz registrada en auriculares TWS (True Wireless Stereo). El modelo alcanzó 3,68 puntos en la escala G-MOS, una medición utilizada para evaluar la calidad de las comunicaciones de voz. El resultado fue verificado el 23 de abril de 2026 mediante pruebas realizadas por un laboratorio independiente.

Para conseguirlo, el dispositivo combina el chip de inteligencia artificial Anker Thus con ocho micrófonos y dos sensores de captación de voz. El sistema identifica la voz del usuario y la separa del ruido ambiental para mejorar la claridad de las llamadas. Según la compañía, permite mantener conversaciones incluso en ambientes con niveles de ruido superiores a los 100 decibeles.

Los dos modelos también incorporan Adaptive ANC 4.0, un sistema de cancelación activa de ruido que analiza el entorno y procesa más de 384.000 señales de ruido por segundo para ajustar su funcionamiento. A esto se suma HearID 5.0, una herramienta que personaliza el perfil de sonido de acuerdo con la audición de cada persona.

En el apartado técnico, ambos cuentan con drivers de 9,2 milímetros, compatibilidad con audio de alta resolución mediante el códec LDAC, Bluetooth 6.1, conexión multipunto y certificación IP55 de resistencia al polvo y al agua.

Los Soundcore Liberty 5 Pro están disponibles en varios colores. Anker

Liberty 5 Pro Max: un estuche con pantalla e inteligencia artificial

La principal diferencia entre las dos versiones está en el estuche de carga. El Liberty 5 Pro Max incorpora una pantalla táctil AMOLED de 1,78 pulgadas desde la que se pueden controlar distintas funciones sin necesidad de recurrir al teléfono.

Además, suma AI Note-Taker, una herramienta que permite grabar reuniones y conversaciones presenciales directamente desde el estuche. Posteriormente, utiliza inteligencia artificial para transcribir el contenido, generar resúmenes e identificar los principales temas tratados y las tareas pendientes.

El servicio incluye 120 minutos mensuales de uso durante 24 meses. Esta función agrega herramientas de productividad que pueden resultar útiles para profesionales, estudiantes y personas que participan habitualmente de reuniones o entrevistas.

De esta manera, mientras el Liberty 5 Pro concentra su propuesta en la calidad de audio y las llamadas, la versión Max agrega una pantalla y funciones de registro y procesamiento de conversaciones.

Los auriculares Soundcore Liberty 5 Pro. Anker

Cuánto cuestan los Soundcore Liberty 5 Pro en Argentina

Los nuevos auriculares ya están disponibles en la Argentina a través de la tienda oficial de Anker en Mercado Libre. En el marco del Cyber Monday, los Liberty 5 Pro se ofrecen a $ 315.404, con un descuento del 21% sobre su precio habitual de $ 399.990.

Por su parte, los Liberty 5 Pro Max tienen un precio promocional de $ 469.990 y se pueden comprar en seis cuotas sin interés a través de la misma tienda oficial.

Más sonido en el Cyber Monday

La campaña de Anker Argentina también incluye descuentos en otros productos de la marca Soundcore. Entre las ofertas se encuentran los Liberty 5, con cancelación activa de ruido ANC 3.0 y hasta 48 horas de autonomía, a $ 140.483 (57% de descuento); los P30i, con cancelación de ruido, a $ 65.442 (55% menos); y los P31i, con cancelación adaptativa y audio espacial, a $76.982 (54% de descuento).

También hay promociones en auriculares de vincha. Los Life Q30, con cancelación híbrida activa de ruido, cuestan $ 129.941, un 61% menos que su precio habitual. Los Q20i, con cancelación activa de ruido y tecnología BassUp, se ofrecen a $ 94.874, con una rebaja del 51%.

Para quienes buscan auriculares deportivos, los Sport X20, con ajuste seguro y resistencia al polvo y al agua IP68, cuestan $148.139 (51% de descuento). Los Sleep A30, diseñados para utilizar durante el descanso, se ofrecen a $292.178, un 57% menos.

La campaña también incluye el parlante portátil Soundcore Select 3, con potencia de 16 W y resistencia al agua IPX7, a $60.785, con una rebaja del 61%.

Las promociones estarán vigentes hasta el 11 de noviembre de 2026 en la tienda oficial de Anker en Mercado Libre.