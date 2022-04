Este WhatsApp paralelo permite pagar y ahorrar en dólares digitales: cómo se usa

Telegram, una de las aplicaciones de comunicación más populares del mundo, anunció que comenzará a permitir el envío y recepción de pagos por medio de criptomonedas dentro los chats de la app.

Los mismos se podrán realizar por el momento con la criptomoneda Toncoin (TON), un proyecto originalmente desarrollado por Telegram que a día de hoy es gestionado de forma comunitaria por medio de un código abierto .

Según anunciaron, la compra de esta cripto se podrá realizar directamente desde la app y las transacciones serán totalmente gratuitas, por lo que será un forma accesible de realizar pagos y cobros digitales en criptomonedas .

CÓMO PAGAR CON TONCOIN EN TELEGRAM

Para poder pagar con TON en Telegram solamente es necesario instalarse el nuevo bot de pagos con criptos que tiene la aplicación, algo que se puede hacer fácilmente con dos clicks dentro de la propia app .

Cabe aclarar que los bots en Telegram funcionan de la misma forma que las extensiones de Google Chrome, siendo funciones que se pueden activar o desactivar según las preferencias del usuario pero que no vienen preestablecidas con la versión original de la app .

Una vez instalada, se genera una wallet personal para ese usuario que puede ser "cargada" con TON mediante un pago realizado con tarjeta de crédito. Ese dinero estará disponible para ser enviado a cualquier usuario por medio de la app .

CUÁNTO COTIZA TON

A nivel mercado, TON es una altcoin de alta volatilidad que cotiza en el rango de entre u$s 1 y u$s 2, con su precio actual según CoinMarketCap estando en u$s 2,13 .

Así cotizó TON el último mes.

En otras palabras, se trata de una moneda cuyo valor puede variar mucho con el paso de los días -tanto de forma positiva como negativa- por lo que no es ideal para la realización de transacciones diarias .

QUÉ ALTERNATIVAS EXISTEN HOY EN DÍA

Esta nueva función de Telegram, que también permite comprar Bitcoin (BTC) con las TON que estén en la wallet, es similar a otros métodos de pago digitales que existen hoy en día en Argentina.

La principal ventaja que tiene es el hecho de que no se cobran las transacciones entre cuentas -ya que todas son realizadas bajo la misma blockchain de TON-, pero el problema está en que solamente se puede usar un tipo de criptomoneda.

Por el contrario, empresas como Lemoncash, Buenbit y Belo sus propias tarjetas prepagas que pueden ser usadas tanto en comercios digitales (por ejemplo, para pagar plataformas de servicios como Spotify, Netflix o Steam) y físicos .

Otra opción es optar por la recién lanzada Apple Pay, una aplicación de pagos electrónicos que permite realizar compras utilizando dispositivos Apple como el iPhone o el Apple Watch para pagar tanto en locales físicos como en tiendas de ecommerce .