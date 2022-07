El tanque chino del que nadie habla pero fabrica y vende en la Argentina a precios increíbles

Las marcas chinas de celulares crecieron en estos últimos años de forma importante, y los mejores ejemplos son Huawei y Xiaomi, al menos desde lo que se conoce en la Argentina. A escala global, según datos de Oberlo, se ven cuatro marcas de este país entre las primeras seis en términos de cuota de mercado: luego de Samsung y Apple (28 y 27,5%, respectivamente), aparecen Xiaomi, Huawei, Oppo y Vivo (12, 6, 5 y 4 por ciento).

Pero hay otras marcas que, si bien no están tan alto en el ranking, producen smartphones de buena calidad a precios accesibles, una característica que distingue a los equipos de las empresas del Lejano Oriente. Y una de ellas fabrica en la Argentina, a pesar de la crisis económica que vive el país.

Alertan por un malware espía en Google Chrome que accede a tu cámara, micrófono y mensajes



Binance apuesta por Argentina con una tarjeta de débito cripto: promete un cashback de hasta 8%



Es el caso de ZTE Corporation, una empresa global de equipos de telecomunicaciones, redes y dispositivos móviles. Fue fundada en 1985 y provee soluciones integrales en tecnología de innovación. Posee su casa matriz en Shenzhen, China, y está orientada tanto al desarrollo dentro del ámbito público y corporativo como el de consumo masivo, al que está dedicado -en lo que a dispositivos móviles y de telecomunicaciones se refiere- la división ZTE Mobile Devices, que nació en 1998 y tiene operaciones en más de 160 países.

En la Argentina, ZTE comenzó su actividad comercial en el país en el 2005, y estableció un acuerdo de cooperación con Radio Victoria Argentina en 2016. El mismo contempla la fabricación, distribución y comercialización de sus productos.

" ZTE busca satisfacer las necesidades de las más diversas ocasiones de uso, brindando equipos versátiles y con la mejor tecnología al alcance de todos ", le indican desde la empresa a Infotechnology.

Al cierre del 2021 en el mercado de Latam, ZTE tuvo un crecimiento muy fuerte posicionándose en el top cinco de las marcas con mayor venta en el rubro celulares, comentan desde la compañía, para luego agregar desde la marca se espera un crecimiento cercano al 20% en unidades para el año 2023, siempre acorde a la situación vinculada a las importaciones.

En este sentido, señalan, atraviesan las mismas situaciones que impactan sobre el rubro y la industria en general, en materia de regulaciones y dificultades que se presentan para poder importar kits desde el exterior.

Una vez que la tecnología 5G comience a funcionar en el país, la empresa espera vender sus dispositivos orientados a ella. La marca se destacó por este punto en el Congreso Mundial de Telefonía Móvil, en Barcelona, bajo la consiga: "Inspirando el mundo digital" con presentaciones de nuevos equipos orientados a tecnología 5G.

Philips apuesta por la Argentina con fabricación local: llegan ocho nuevos productos



Este curso de programación gratis abre las puertas a sueldos de $ 190.000: dónde se hace y cuánto dura



La oferta de equipos

Todos los modelos de ZTE se comercializan a través de los principales retailers del país, tanto a nivel locales como comercio digital. A su vez, dos modelos de gama de entrada, el A3 Plus y A31 Plus, se comercializan a través del prestador Claro, lo cual "permite profundizar el nivel de penetración de ZTE en el mercado", explicitan.

El lineal actual en Argentina se compone de tres gamas: baja, media y media alta, con seis modelos diferentes: A31 Lite, A3 Plus, y el más reciente lanzamiento, A31 Plus (gama baja), A5 Plus y A71 (media) y el V30 Vita (media-alta). Ninguno de estos equipos superan los $ 45.000.

Gama Media Alta: Blade V30 Vita - Precio sugerido:$ 43.999

Pantalla: 6.82" HD+ Waterdrop Display

Cámara principal: 48 MP AF + 5 MP FF + 2 MP FF



Cámara frontal: 8 MP FF



Memoria: 128GB ROM & 3GB RAM

Almacenamiento expandible hasta 512 GB

Batería: 5000 mAh

Procesador: Octa-Core

Sistema operativo: Android R

Accesorios: Incluye funda protectora y auricular.

Seguridad: Desbloqueo por huella digital lateral y reconocimiento facial

Otros: Fotos panorámicas, HDR, cámara time-lapse

Gama Media: Blade 71 - Precio sugerido: $ 35.499

Pantalla: 6.52" HD+ Waterdrop Display

Cámara Principal: 16 MP AF + 8 MP FF + 2 MP FF



Cámara frontal: 8 MP FF

Memoria: 64GB ROM & 3GB RAM

Almacenamiento expandible hasta 512 GB

Batería: 4000 mAh

Procesador: Octa-Core

Sistema operativo: Android 11

Accesorios: Incluye funda protectora

Seguridad: Desbloqueo por huella digital lateral y reconocimiento facial

Otros: Fotos panorámicas, HDR, cámara time-lapse

Gama Media: Blade A5 Plus - Precio sugerido: $ 24.999

Pantalla: 6.088"HD+ FullDisplay

Cámara principal: 2MP FF +13MP AF

Cámara frontal: 5 MP FF (interpolada hasta 8MP)

Memoria: 32GB ROM & 2GB RAM

Almacenamiento expandible: hasta 512 GB

Batería: 3200 mAh

Procesador: Octa-Core

Sistema operativo: Android P & Android R Go (según versión)

Accesorios: Incluye funda protectora

Seguridad: Desbloqueo Facial

Otros: Beauty Effect, Bokeh

Gama Baja: Blade A3 Plus - Precio sugerido: $ 19.999

Pantalla: 5.45"HD+ LargeScreen

Cámara principal: 8MPFF

Cámara frontal: 5 MP FF

Memoria: 32GB ROM &1GB RAM

Almacenamiento expandible: hasta 128 GB

Batería: 2600 mAh

Procesador: Quad-Core

Sistema operativo: Android P Go

Otros: Fotos panorámicas, Timelapse (Cámara Rápida) y ahorro inteligente de batería

Gama baja: Blade A31 Lite - Precio sugerido: $ 19.499

Pantalla: 5" FWVGA+

Cámara principal: 5MP FF

Cámara frontal: 2MP FF

Memoria: 32GB ROM &1GB RAM

Almac expandible: asta 128 GB expandible

Batería: 2000 mAh

Procesador: Quad-Core

Sistema Operativo: Android R Go

Otros: Fotos panorámicas - HDR - Estabilizador imagen

Gama Baja: BLADE A31 Plus - Precio Sugerido: $ 23.699

Pantalla: 6" FW+

Cámara principal: 8 MP FF

Cámara frontal: 5 MP FF

Memoria: 32GB ROM &1GB RAM

Almac expandible: Hasta 128 GB

Batería: 3000 mAh

Procesador: Octa-Core

Sistema Operativo: Android R Go

Accesorios: incluye funda protectora (según versión)

Otros: Fotos panorámicas - HDR - Estabilizador imagen