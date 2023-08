El iPhone más barato del país ya sale más de $ 1 millón

En todo el mundo, las proyecciones de Apple son buenas. La empresa está planeando producir cerca de 85 millones de unidades del iPhone 15 durante lo que queda del año, una cifra similar a lo que fue a producción durante el año pasado.

Así, los dueños del celular más codiciando buscan mantener estable la oferta más allá del resentimiento en la economía global y que las proyecciones indique que el mercado de teléfonos inteligentes va a estar a la baja . Asimismo, la compañía espera un aumento en los ingresos generales a raíz de un aumento en el precio de los modelos Pro. La suba de precios responde, en parte, a que Apple y otras tecnológicas enfrentan considerables reducciones en la demanda de productos del rubro, esto abarca desde celulares hasta computadoras. La razón es que sus clientes y consumidores retrasaron las compras ante el aumento de los precios y la incertidumbre económica.

Mientras que Apple está teniendo un buen año, en la Argentina los precios se disparan. Fuente: Archivo.

Cabe recordar en este contexto que las acciones de la empresa subieron casi un 50% este año, elevando su capitalización de mercado a los u$s 3.000 millones . Sin embargo, cuando se mira a la empresa en la Argentina, la situación cambia radicalmente.



iPhones y tecnología con precio récord

Luego de que se conocieran los resultados de las PASO, que posicionaron a la fuerza libertaria de Javier Milei como la más votada , los mercados financieros reaccionaron con virulencia. Tanto por el aumento del precio de los distintos dólares, desde el MEP hasta el blue, como por las perspectivas de que el partido libertario tenga resultados favorables en las elecciones generales, los comerciantes empezaron a remarcar los productos de tecnología .

En las cadenas retail de tecnología, se estima que los precios saltaron cerca de un 20% a lo largo y ancho del rubro -lo que incluye gadgets como tablets, auriculares pero también celulares- y en algunos locales están guardando el stock por miedo a no poder vender a precio de reposición . Desde la consultora Market Focus, consideran que los aumentos fueron de entre 10% y el 15% pero antes de tener lugar las PASO.

Sin embargo, el aumento más fuerte se dio en el antes mencionado iPhone. Si bien el dispositivo siempre fue caro de comprar en el país; con los recientes cambios en la cotización del dólar ahora están batiendo un nuevo récord. Si bien Apple no tiene presencia oficial en el país, sí cuenta con resellers oficiales que se encargan de traer las novedades y armar el stock de la marca para este mercado. Los modelos de más alta gama de Apple se consigue por precios muy altos: en el reseller Maximstore el modelo 14 Pro Max (de 256GB) actualmente tiene un costo de $2.092.045. La versión del mismo celular se está vendiendo en $1.907.041. Mientras que la versión Plus y tradicional del celular se están veniendo en $1.477.031 y $1.538.034 respectivamente. De las versiones más antiguas del celular, como el 13, no hay stock.

En Macstation, los precios no son considerablemente diferentes. El modelo Pro Max del iPhone 14 se vende en $ 1.904.999 y eso para la versión de 128GB. El modelo de 256GB, de la misma línea, se vende por encima de los $ 2 millones ($ 2.064.999). En la misma tienda, los modelos más viejos no dan tregua en los precios. Los iPhone 12 se venden en $ 1.965.999 (128GB) y $ 2.239.999 (256GB). No hay brecha de precio entre los modelos porque estos celulares tienen un plan de pago en cuotas fijas (en hasta 6 veces). E l que supo ser el iPhone económico, el modelo SE, se niega a bajar de las siete cifras: Macstation actualmente lo vende en $ 1.089.999 .

Otro de los e-commerce donde se puede conseguir el iPhone es Mercado Libre. Aquí, hay algunos precios más bajos, por ejemplo el iPhone 14 de 512GB se está vendiendo por $ 1.149.990.

Cabe recordar que el precio oficial del iPhone 14, en su versión de más alta game, es de unos u$s 1099. En principio, el precio en la Argentina debería ser de unos $802.270; sin embargo, a este precio hay que sumarle todos los costos de importación y los diferentes impuestos que pagan los resellers que lo traen al país (y a esto, nuevamente, los costos asociados a la venta y el margen de ganancia).