Libros gratis: las 4 mejores plataformas para crear una biblioteca virtual para tu e-book

La lectura es el mejor pasatiempos para estimular el cerebro, mejorar la salud mental, aumentar el conocimiento, desarrollar la empatía y potenciar la creatividad, según afirman expertos y estudios sobre hábitos de personas exitosas.

En este sentido, cada vez son más las personas que están optando por el formato digital, gracias a su comodidad de uso.

Por ello, en esta ocasión te presentamos cuatro plataformas donde es posible acceder a libros electrónicos de manera gratuita y legal.

La lectura es el mejor hábito para estimular el cerebro, mejorar la salud mental y aumentar el conocimiento. ¿Dónde puedes leer sin costo?

Cinco plataformas gratuitas para descargar libros para tu e-book

Proyecto Gutenberg

Este portal es una de las bibliotecas de dominio público más grandes e importantes del país centrada principalmente en los grandes clásicos. En ella encontrarás más de 6000 ejemplares en distintos idiomas libres de derechos, listos para descargar.

La Casa del Libro

La librería La Casa del Libro ofrece un apartado para que usuarios de libros electrónicos puedan descargar títulos de manera gratuita. No obstante, es importante cumplir con un requisito: convertirse en socio (sin costo alguno), lo que también otorga beneficios adicionales en tus compras, como precios mínimos y envíos gratuitos.

Google Libros

Google ha incursionado en el ámbito de los libros electrónicos y en su sección denominada Google Libros, se ofrece acceso a una amplia variedad de títulos que puedes descargar de manera gratuita. Esta plataforma es reconocida como una de las bibliotecas digitales más extensas a nivel mundial.

Europeana