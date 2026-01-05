La lectura es el mejor pasatiempos para estimular el cerebro, mejorar la salud mental, aumentar el conocimiento, desarrollar la empatía y potenciar la creatividad, según afirman expertos y estudios sobre hábitos de personas exitosas.
En este sentido, cada vez son más las personas que están optando por el formato digital, gracias a su comodidad de uso.
Por ello, en esta ocasión te presentamos cuatro plataformas donde es posible acceder a libros electrónicos de manera gratuita y legal.
Cinco plataformas gratuitas para descargar libros para tu e-book
Proyecto Gutenberg
Este portal es una de las bibliotecas de dominio público más grandes e importantes del país centrada principalmente en los grandes clásicos. En ella encontrarás más de 6000 ejemplares en distintos idiomas libres de derechos, listos para descargar.
La Casa del Libro
La librería La Casa del Libro ofrece un apartado para que usuarios de libros electrónicos puedan descargar títulos de manera gratuita. No obstante, es importante cumplir con un requisito: convertirse en socio (sin costo alguno), lo que también otorga beneficios adicionales en tus compras, como precios mínimos y envíos gratuitos.
Google Libros
Google ha incursionado en el ámbito de los libros electrónicos y en su sección denominada Google Libros, se ofrece acceso a una amplia variedad de títulos que puedes descargar de manera gratuita. Esta plataforma es reconocida como una de las bibliotecas digitales más extensas a nivel mundial.
Europeana
Este es un proyecto de la Unión Europea que tiene como objetivo principal conservar y hacer visible todo el legado cultural del viejo continente. A través de esta plataforma podrás encontrar más de 22 millones de textos en diferentes idiomas y que tratan de temas históricos, arquitectónicos, sobre música o arte.