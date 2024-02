Apple y el mundo del deporte: ¿hacia dónde se dirige esta nueva alianza?

Aunque la venta de iPhones continúa siendo el pilar fundamental de los ingresos de Apple, el gigante de Cupertino apuesta miles de millones de dólares en el ecosistema deportivo, donde pisó fuerte en el 2022 y refuerza su posición a través de sus últimos desarrollos tecnológicos.

Una clara manifestación de ello es el reciente lanzamiento de la aplicación gratuita Apple Sports, que pretende convertirse en la mano derecha de los aficionados del deporte al seguir en tiempo real los resultados y las estadísticas de diferentes ligas alrededor del mundo; lo que incluye la Major League Soccer (MLS), National Basketball Association (NBA) y Premier League, entre muchas otras.



La plataforma, por el momento sólo disponible en los Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, también ofrece las alineaciones de los equipos, información jugada por jugada, apuestas en vivo y permite ver los próximos partidos en el calendario.

Apple ya lanzó su aplicación Apple Sports.

Lo interesante, sin embargo, es que la app es mucho más que un avance de Apple en el mundo deportivo. Es un reflejo de la visión integral que sostiene la compañía; es decir, de su plan para integrar los servicios de hardware y software a modo de brindar una experiencia completa y exclusiva, basada en la interconexión de los productos de la marca.



Queda más claro con un ejemplo: la app incluye enlaces de acceso directo para que los fanáticos puedan ver fácilmente los partidos en directo a través de Apple TV, el dispositivo de streaming que tiene los derechos exclusivos para transmitir todos los partidos de la MLS durante 10 años y que, a su vez, es accesible mediante las nuevas gafas de realidad mixta que lanzó la empresa de Cupertino a comienzos del mes de febrero.

En otras palabras, la aplicación de Apple te redirige a los servicios de transmisión de deportes en línea que, a su vez, se disfrutan mediante piezas de hardware de la propia compañía como es el caso de las gafas Apple Vision Pro. Así, la firma de la media manzana quiere que las demandas y los intereses de cualquier fanático del deporte estén completamente cubeirtos vía sus propuestas y que no haya necesidad alguna de redirigirse hacia otro servicio.

La trayectoria de Apple en la industria del deporte

En 2022, el CEO de Apple Tim Cook anunció la entrada de su empresa en la retransmisión deportiva. El doble partido de los viernes de la MLB constituyó el primer paso tras el desembolso de unos 85 millones de dólares.

Le siguieron otros acuerdos como aquel del 2023, cuando Apple TV se quedó con las transmisiones en vivo de todos los partidos de la MLS por un plazo de 10 años. Se trata de un paso clave para la estrategia de la compañía, puesto que lograron la exclusividad de los partidos de Lionel Messi en el Inter Miami CF para los seguidores de Apple TV; algo que supone la entrada de varios suscriptores nuevos cuyo único interés en el ecosistema deportivo es seguir a la figura estrella del fútbol.

Por otro lado, la creadora el iPhone supo captar la atención de los "sports fans" mediante la incorporación de producciones audiovisuales originales como "The Long Game" o "Becoming". En paralelo, catálogo de Apple TV incluyó algunos documentales como "Simeone: Vivir partido a partido", "The Last Dance" o "Hasta el final! ¡Vamos, Real!".

De esta manera, Apple sigue el ejemplo de otros líderes en el sector tecnológico que incursionaron en el ámbito deportivo como una estrategia para potenciar sus plataformas de contenido audiovisual. El gigante del comercio electrónico Amazon es un claro referente.

Desde adquirir un paquete de 20 partidos por temporada de la Premier League inglesa en 2018, hasta asegurar encuentros de la Liga de Campeones en Alemania e Italia en años subsiguientes, y más recientemente, adquirir los derechos de transmisión de los partidos de los jueves de la NFL por más de 1.320 millones de dólares por temporada, Amazon se consagra como el gran competidor de Apple.

La compañía de Jeff Bezos, sin embargo, se enfoca en la accesibilidad de las transmisiones y en la variedad de los contenidos, mientras que Apple demuestra un posicionamiento más selectivo, rumbo a una experiencia premium, acompañada de dispositivos como las Apple Vision Pro que prometen un servicio sumamente inmersivo, interactivo e innovador en cuanto a los formatos de visualización.