Los robos en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron un 9% en 2024 en comparación con 2023, según datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA). Esta tendencia al alza se mantiene desde la salida de la pandemia y está a un paso de llegar a valores pre-2019.

Ante la oleada de robos, las cámaras de seguridad y las alarmas son un aliado para prevenir delitos como entraderas a casas particulares.

Según el director ejecutivo de Garnet Technologye en 2025 más del 35% de los hogares argentinos cuentan con algún tipo de sistema de vigilancia que brinde seguridad.

Adiós a las cámaras de seguridad: la nueva tecnología que aportará mejor vigilancia y protección a casas y departamentos

Las cámaras de seguridad por sí solas no parecen brindar protección y vigilancia total. Por eso, las compañías desarrollan nuevos dispositivos que incluyen inteligencia artificial (IA) y Aprendizaje Automatizado (AA) que reemplazará a las tradicionales cámaras.

Las cámaras de vigilancia con tecnología de IA prometen ser evolución del sistema, yendo mucho más allá de las simples cámaras de grabación. Los sistemas más recientes utilizan inteligencia artificial (IA) y definición 4K ultra HD, así también como alertas de movimiento inteligentes y almacenamiento de video en la nube más confiable.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Accura Network destaca que los sistemas modernos de CCTV van más allá de la simple detección de movimiento. Con la nueva tecnología de IA los dispositivos pueden distinguir personas, animales y vehículos con sus sistema de biometría avanzada.

Por otro lado, la tecnología de vanguardia que reemplaza a las cámaras detecta merodeo y comportamientos sospechosos de las personas, con el finde de enviar una alerta en caso de identificar un caso extraño.

Algo importante es la posibilidad de identificar matrículas o patentes de autos que están en una situación sospechoso y enviar alertas en tiempo real a los smartphones asociados.

Los beneficios de usar cámaras de IA para la seguridad y vigilancia

La implementación de la inteligencia artificial en los sistemas de vigilancia aporta los siguientes beneficios: mejorar la precisión de detección de situaciones sospechosa en zonas urbanas concurridas y reducir las falsas alarmas en instalaciones residenciales y comerciales.

La IA también permitirá que estos modernos sistemas de cámaras inteligentes sean más rápidos a la hora de detectar amenazas, ya que, en lugar de enviar todo el video sin procesar a un servidor, estos sistemas más recientes procesan los análisis directamente en la cámara. En consecuencia, la plataforma puede realizar alertas más rápidas.

camara de seguridad

Sumado a la respuesta inmediata a las amenazas, la tecnología de CCTV con edge IA tendrá menor dependencia de la conectividad de red, a la vez que ofrecerá mayor privacidad, a causa de que ya no hará falta que se envíen tantos datos para procesar a un servidor en línea, sino que lo hará en el propio dispositivo.