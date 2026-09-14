El mercado de las criptomonedas continúa mostrando movimientos en las cotizaciones de sus principales activos. Este lunes, 14 de septiembre de 2026, así se ubican los precios de las principales monedas digitales de mayor capitalización.

De acuerdo con los datos difundidos en el portal oficial de Binance, seguidamente se presentan las cotizaciones de los activos virtuales más destacados:

El Bitcoin es una de las pocas monedas digitales permitidas en el país asiático.

El Bitcoin se encuentra en una trayectoria positiva, con un precio actual de 77,742.72 dólares, lo que representa una variación de 1.25% en las últimas 24 horas. En pesos argentinos, su cotización asciende a 124,559,385.98, un indicio de su fuerte demanda y estabilidad en el mercado. Esta evolución destaca la resiliencia de la criptomoneda más reconocida, que sigue atrayendo a inversionistas en un entorno financiero cada vez más dinámico.

Por otro lado, Ethereum ha mostrado un crecimiento moderado, alcanzando un precio de 2,507.75 dólares, con una variación de 1.1% en el último día. Su cotización en pesos argentinos es de 4,017,917.05. Este desempeño refleja el interés sostenido en su tecnología y su potencial en aplicaciones descentralizadas, lo que continúa consolidando su posición en el ecosistema de criptomonedas.