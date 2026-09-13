En un movimiento estratégico orientado a ampliar el acceso a la inteligencia artificial en las empresas, Globant nombró a Sarab Narang como CEO de Glob.AI, su iniciativa enfocada en servicios tecnológicos impulsados por IA. La designación se produce en un contexto en el que la inteligencia artificial continúa redefiniendo la forma en que las organizaciones trabajan, colaboran y desarrollan soluciones digitales.

Según la compañía, Narang aporta más de 23 años de experiencia en inteligencia artificial empresarial, un perfil que buscará acelerar la adopción de modelos de trabajo impulsados por IA a escala global.

Glob.AI y la evolución de un modelo que combina IA y experiencia humana

La propuesta de Glob.AI se apoya en los AI Pods, unidades de servicio que combinan agentes de inteligencia artificial con la supervisión de expertos humanos. Lejos de representar una novedad absoluta, este modelo forma parte de una estrategia que Globant viene desarrollando desde junio de 2025, cuando presentó estos equipos híbridos para ofrecer servicios tecnológicos basados en resultados más que en la tradicional lógica de horas de trabajo.

Según la información compartida por la empresa, los AI Pods buscan transformar la manera en que las organizaciones consumen tecnología, integrando capacidades de IA con conocimiento especializado para acelerar procesos, mejorar la eficiencia y responder con mayor agilidad a las necesidades de negocio. La combinación entre automatización y experiencia humana permite mantener estándares de calidad y gobernanza, al tiempo que optimiza tiempos de entrega y costos operativos.

Los AI Pods buscan transformar la manera en que las organizaciones consumen tecnología. Shutterstock

El nombramiento de Sarab Narang apunta a consolidar la expansión de este modelo. De acuerdo con datos difundidos por Globant, los AI Pods registraron un crecimiento significativo, con ingresos recurrentes que aumentaron un 60% en un trimestre. Antes de incorporarse a Glob.AI, Narang lideró iniciativas vinculadas a la inteligencia artificial en compañías como AWS y ServiceNow, donde participó en el desarrollo y escalamiento de soluciones empresariales basadas en esta tecnología.

Los beneficios de los AI Pods para las organizaciones

Los AI Pods ofrecen a las empresas una estructura flexible y escalable que puede adaptarse a objetivos específicos de negocio. El modelo permite acceder a capacidades tecnológicas según demanda, evitando la necesidad de conformar grandes equipos internos para cada proyecto y facilitando una utilización más eficiente de los recursos.

Bajo este esquema, las organizaciones pueden suscribirse a pods especializados y acceder a agentes de IA y expertos humanos según sus necesidades. Este enfoque se asemeja a modelos de consumo utilizados por plataformas modernas de inteligencia artificial, donde los servicios se utilizan y pagan en función de su uso efectivo.

En declaraciones difundidas por la compañía, Martín Migoya, CEO y cofundador de Globant, señaló: “Glob.AI es la puerta de entrada a la era de servicios nativos de IA de Globant. Estamos cambiando la manera en que las empresas acceden, adquieren e implementan servicios de IA”.

La propuesta responde a una demanda creciente por parte de las empresas, que buscan incrementar la productividad, acelerar la transformación digital y optimizar la asignación de recursos. En este contexto, los AI Pods representan una evolución del modelo tradicional de prestación de servicios tecnológicos, integrando capacidades automatizadas con la supervisión y criterio de profesionales especializados.

Por su parte, Narang destacó que “al combinar la experiencia tecnológica de primer nivel de la compañía con capacidades de IA de vanguardia, tenemos una oportunidad única de transformar desde sus cimientos la manera en que operan las empresas globales”.

El futuro del trabajo pasa por equipos híbridos

La creciente incorporación de inteligencia artificial en el ámbito corporativo está impulsando nuevas formas de colaboración entre personas y sistemas digitales. Modelos como los AI Pods reflejan una tendencia cada vez más visible: la conformación de equipos híbridos en los que agentes de IA y profesionales trabajan de manera complementaria para resolver problemas, desarrollar productos y ejecutar proyectos de forma más eficiente.

Más que reemplazar funciones humanas, este enfoque apunta a liberar a los profesionales de tareas repetitivas y operativas para que puedan concentrarse en actividades de mayor valor estratégico, creativo y de innovación. En este escenario, la ventaja competitiva no surge únicamente de la tecnología, sino de la capacidad de combinar inteligencia artificial con experiencia humana.

Con la evolución de iniciativas como Glob.AI, el mercado avanza hacia un modelo donde los servicios tecnológicos son concebidos como una colaboración permanente entre personas y agentes digitales. La llegada de Sarab Narang al frente de esta unidad representa un nuevo paso en una estrategia que Globant ya había puesto en marcha con los AI Pods y que busca consolidar una nueva generación de servicios nativos de inteligencia artificial.