Un nuevo ranking internacional calificó el desempeño de los sistemas de salud en Latinoamérica y reveló cuáles son los países con mejor atención médica de la región.

Para evaluarlos, se basaron en estudios realizados por The Lancet y en el Índice Compuesto de Resultados en Salud (ICRS), los cuales evalúan aspectos como la esperanza de vida, mortalidad, financiamiento y accesos a servicios.

Cuál es el país con mejor sistema de salud en Latinoamérica

Según los informes, el país con el mejor sistema sanitario es Costa Rica con 90 puntos. Le siguen Chile con 87,6 puntos y luego está Colombia con 81,5. Los países encabezan la región porque muestran:

Alta esperanza de vida

Bajos niveles de mortalidad evitable

Acceso amplio a la atención primaria

Inversión sostenida en salud pública

Sistemas estables y bien integrados

En qué puesto del ranking de salud quedó Argentina

Argentina se posicionó en el séptimo lugar con 77,4 puntos, lo que la mantiene dentro del top 10 de los mejores sistemas sanitarios de Latinoamérica. Si bien está por debajo de países líderes, se mantiene por encima de otras naciones. La lista completa fue la siguiente: