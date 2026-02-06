La empresa Buquebus busca cambiar para siempre la historia de la navegación marítima al lanzar un innovador barco impulsado 100% por energía eléctrica. Se trata de una de las embarcaciones más rápidas del continente gracias a una inversión millonaria que escala hasta los u$s 170 millones. La embarcación tendrá la capacidad de transportar cerca de 2.000 pasajeros con cero emisiones de carbono en su ruta Buenos Aires - Colonia del Sacramento. El ferry cruzará el Río de la Plata y se trata del noveno buque construido por INCAT para la compañía. Es capaz de transportar 225 vehículos, lo que duplica la capacidad de predecesor, el Francisco. Su sistema de propulsión consta de ocho motores y baterías de 40 MWh, las cuales ayudarán a reducir el ruido y las vibraciones para potenciar el comfort de los pasajeros. Contará con cerca de 3.000 metros cuadrados de espacios destinados a la recreación, tres clases de servicio, 150 tripulantes y conectividad satelital de internet. Su carga energética se realiza en tan solo 80 minutos tanto en el puerto de Buenos Aires como en el de Colonia del Sacramento. La llegada del nuevo barco cambiará para siempre la forma de cruzar el Río de la Plata. Ya se iniciaron las primeras pruebas operativas en el río Derwent en Australia. Se espera que en el transcurso del primer trimestre de este año comience a conectar ambos países con la máxima comodidad posible. Puede transportar hasta 2100 pasajeros y 225 vehículos, duplicando con creces la capacidad de Francisco, su antecesor. De esta manera, las características del barco son: