Ya están armando "quintitas solares" que bajan a $0 la factura de la luz y hasta devuelven energía a la red: cómo funcionan

La llegada del calor y el verano en la Argentina suele ser sinónimo desafortunado de un temor ante los ya clásicos cortes de luz. A las temperaturas agobiantes, entonces, se le suman horas extenuantes sin energía para refrescarse, y la incertidumbre por los electrodomésticos.

Sin embargo, una solución ligada a la tecnología y la sustentabilidad se volvió cada vez más real y posible de implementar. Se trata de la utilización de paneles solares; ya que, a demás del guiño al ambiente y al sobrecargado sistema energético, redunda en un beneficio para los bolsillos de los consumidores.

Nace una nueva empresa del Estado que no tiene subsidios ni empleados permanentes: cómo va a funcionar

Una empresa argentina busca 100 empleados y paga hasta u$s 7000: cómo postularse

Cada vez son más quienes deciden colocar paneles solares para darle energía renovable a toda la casa, y de ello hay pruebas recientes. El emprendimiento urbano "Puertos", una suerte de pequeña ciudad ubicada en Escobar, al finalizarse constará de 24 barrios, ya cuenta con la primera casa que no solo se autoabastece de energía limpia, sino que también inyecta energía a la red local.

En el desarrollo Puertos una gran parte de las construcciones poseen paneles solares. (Foto: gentileza Utorak).

Qué son y cómo funcionan los paneles solares

Los paneles solares o fotovoltaicos son placas o artefactos que ofician de intermediarios para receptar o captar luz del sol . Estas placas permiten que los fotones, o partículas de luz, golpeen electrones libres de átomos y generen un flujo de electricidad.

Los equipos están conformados por una gran cantidad de unidades pequeñas llamadas "células fotovoltaicas" que, unidas, forman al panel. Mediante la generación de un campo eléctrico convierten la luz solar en electricidad.

A través de una conexión específica al medidor, esa energía puede utilizarse para todo lo requerido en un hogar, al igual que sucede con la recibida por la red.

Desde 2018, con la reglamentación de la Ley 27.2424 de Generación Distribuida, la instalación de paneles solares en casas particulares comenzó a transformarse en una posibilidad para muchas familias de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Para abastecer a una casa se requieren aproximadamente unos ocho paneles solares. (Foto: gentileza Utorak).

Los usuarios que lo deseen, entonces, deben solicitar a la distribuidora que les corresponda, un medidor bidireccional, y, en caso de que cuenten con energía excedente (luego de abastecer su propia casa), se "inyecta" a la red nacional. Además, en estos casos, el costo de la factura es de cero.

La mini "ciudad" de Escobar que elige la construcción sustentable

De acuerdo con los especialistas en el tema, la concientización y la consiguiente tendencia creció de forma significativa en los últimos años, con un impulso extra en pandemia.

La novedad es que, además de la posibilidad de sumar paneles a las casas ya hechas, la construcción ahora contempla la idea desde el principio. Un caso testigo es el desarrollo de Puertos, una suerte de ciudad pequeña, que comenzó a instaurarse desde hace unos 9 años, en el kilómetro 45 de Panamericana, Ramal Escobar.

A quienes adquieran lotes y construyan su propiedad en la zona, en la que ya viven familias en 11 barrios, se les brinda el asesoramiento adecuado para que la edificación sea sustentable: respetuosa con el ambiente y aprovechando la mayor cantidad de recursos posibles. Los paneles solares, forman una parte fundamental.

Para poder inyectar energía a la red se debe solicitar un medidor bidireccional. (Foto: gentileza Utorak).

"Logramos tener la primera instalación que devuelve energía a la red en este mega emprendimiento. Es importantísimo, porque hay mucho prejuicio sobre la ley de generación distribuida, se suele desconfiar", indica a El Cronista Andrés Badino, titular de Utorak, que se dedica a la instalación de sistemas de energía renovable, y cuenta con varios clientes en la zona.

"Quienes compran acá se comprometen con la eficiencia energética como pilar de la construcción", explica Badino acerca del desarrollo. Además, adelanta que se otorgan beneficios para quienes, al finalizar la obra, hayan cumplido con las pautas.

En relación con utilización de energía solar, destaca que, en poco tiempo, se ha logrado un alto nivel de eficiencia energética. "Cuando vos generás tu propia energía, estás dejando de utilizar la de la red, que además proviene de combustibles fósiles. Entonces se disminuye la producción, la contaminación", apunta. "Y si vos producís y podés enviar energía a la red, colocás energía limpia, producida a través de fuentes renovables", se explaya.

Otra pata positiva de la implementación de energía renovable en una casa es que contribuye a descomprimir la sobrecarga que se genera en la red eléctrica ante la alta demanda, típica de las épocas de temperaturas extremas, como el verano. "Esto, al ser algo nuevo, cierra en el triple impacto: social, ambiental y económico", explica Badino sobre la construcción sustentable. "Es un impacto demasiado alto el de los desarrollos inmobiliarios, por eso es muy positivo esto", agrega.

La energía solar, es decir, de fuentes renovables, se utiliza actualmente en todo el país.

"Genera trabajo, hace que inversionistas quieran invertir en estas tecnologías; contribuye al ambiente, porque estás siendo respetuoso desde el punto de vista en cómo diseñás y construís tu casa ; y se traduce en el ámbito social, porque la energía que no se consume de la red, da la oportunidad a que la utilice quien la necesita", sostiene.

Qué tipos de sistemas solares están disponibles en el mercado

Los sistemas que se suelen instalar en los ámbitos urbanos son dos: el denominado ongrid (conectados a red) y el híbrido (con baterías para acumulación).

En el primer caso, los sistemas de conexión a la red permiten autoconsumir parte de la energía que requiere el hogar utilizando los paneles fotovoltaicos . Se consume el resto de la energía de la red eléctrica y, en caso de haber, se inyectan los excedentes.

Industria del Conocimiento: encuentro clave para seguir desarrollando Tierra del Fuego

El Gobierno invirtió $ 4.600 millones en centro de investigación en La Matanza: cómo va a ser

El sistema híbrido es el ideal para resguardarse ante posibles fallas en el suministro: funciona de la misma forma, pero con la incorporación de una batería, que da la posibilidad de almacenar energía para eventuales cortes de luz.

De acuerdo con la estimación de Badino, si bien se requieren aproximadamente unos ocho equipos por vivienda, pero cada caso debe ser evaluado. "Nosotros asesoramos a las familias para poner entender y que haya un balance entre costo y beneficio a obtener", apunta.

"Hay que evaluar cuanta energía se consume, cuál sería el sistema más adecuado, porque además es una inversión importante y se tiene que estar a gusto con eso después", remarca.

La construcción sustentable prevé la utilización de energía renovable. (Foto: gentileza Utorak).

Cuánto cuesta instalar paneles solares

Es importante considerar que, de momento, no se consigue financiación para estas instalaciones por parte de las entidades bancarias. Por lo tanto, tener en cuenta los costos es fundamental.