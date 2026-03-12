Grupo RICA Coca-Cola, la embotelladora y distribuidora de la refresquera con presencia en Hidalgo, Morelos y Puebla, y la empresa especializada en energía solar, Solfium, avanzan en su programa “Tienda Solar”, que tiene el objetivo de instalar paneles solares en las tienditas de la esquina, para ayudarlas a reducir las emisiones de carbono y la factura de electricidad. Las empresas inauguraron la “Tienda Solar” número 100, en un programa que consiste en la instalación de paneles solares que cubren entre 40% y 45% del consumo energético de cada unidad que han apoyado. De acuerdo con los resultados del programa, la adopción de tecnología solar actúa como un catalizador de profesionalización, pues los puntos de venta beneficiados con el programa mejoraron 2.2% su excelencia en ejecución, específicamente en gestión de indicadores y en la disponibilidad de producto. Miguel Guizado, director general de Grupo RICA, señaló que actualmente los proyectos generan 264 mil kilowatts de energía limpia en un esquema que permite que los tenderos obtengan un beneficio, al convertir un gasto fijo en una inversión que les da libertad para reinvertir su patrimonio. Cada techo solar tiene un promedio de vida estimado en 25 años, lo que permitirá eliminar la emisión de 5,200 toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale a salvar 13,000 árboles, o bien, el equivalente al recorrido de 43 millones de kilómetros de un auto de combustión interna. Por otra parte, el beneficio acumulado permitirá a los tenderos beneficiados ahorrar hasta MXN $176 millones, en su factura eléctrica. Desde el despliegue del programa ha generado ya 264,429 kilowatts hora energía limpia, lo que ha permitido salvar 200 árboles y evitar 117 toneladas de emisiones de CO2. “Este proyecto con Solfium es una pieza fundamental de nuestra responsabilidad social; nos permite cuidar lo más valioso que tenemos, que son nuestros clientes, capacitándolos y fortaleciendo su economía familiar”, dijo Antonio Guillén, presidente de Grupo RICA. Finalmente, Andrés Friedman, CEO de Solfium, señaló que las tiendas solares dotan a los microempresarios de una herramienta que reduce su principal costo operativo y mejorar sus estándares de ejecución. “Alcanzar la Tienda Solar número 100 es la prueba de que la sostenibilidad y la rentabilidad son una misma estrategia”, añadió el CEO de Solfium.