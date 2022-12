Una empresa argentina busca 100 empleados y paga hasta u$s 7000: cómo postularse

Según la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la Argentina (Cessi) en 2021 quedaron sin cubrir 15.000 puestos en el mercado local. La pandemia generó un crecimiento exponencial en la necesidad de digitalización de empresas e instituciones, que tensionó una oferta que, además, es atraída por sueldos en dólares de empresas extranjeras .



Una empresa de ingeniería de software busca ampliar su plantilla de colaboradores, la mitad de los cuales se encuentra fuera del país, con la incorporación de desarrolladores, testers, devops, analistas y project managers, entre otros . La remuneración arranca en los u$s 3000 mensuales para perfiles con experiencia .

Se trata de Streambe, una compañía argentina que brinda soluciones de tecnología para procesos y transformación digital. La búsqueda se basa en los próximos que se encuentra en plena búsqueda de talento para fortalecer distintas posiciones como parte de sus planes de expansión local e internacional .

Qué puestos están buscando y cuánto pagan

La empresa decidió ampliar su actual plantilla de 100 colaboradores con la incorporación de desarrolladores full stack ssr/sr -en tecnologías cómo: React.Js, Node.js, Go, .Net y Java- También busca perfiles como líderes de QA, Devops, analistas funcionales, project managers y especialistas en tecnologías como blockchain e inteligencia artificial .