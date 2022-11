Prestigiosa empresa IT busca argentinos y paga sueldos desde hasta u$s 7000 para cubrir 100 puestos

El rubro tecnológico resulta de gran atractivo en el mercado laboral no solo por sus sueldos, sino también porque ofrece la posibilidad de trabajar de forma remota, con gente de cualquier parte del mundo. En este sector, los perfiles que se destacan suelen ser desarrolladores, programadores y analistas de datos.

Existen varias empresas de renombre que lanzan búsquedas laborales para cumplir con estos cargos. Tal es el caso de la compañía nacional Streambe, que pretende expandir su equipo de trabajo con la incorporación de testers, devops, analistas y project managers, entre otros. A continuación, presentamos las búsquedas laborales activas y sus remuneraciones.

Oferta laboral en Streambe: qué hace la empresa

Con más de 12 años de experiencia en el mercado, Streambe se consagró a nivel local e internacional como una reconocida compañía de ingeniería de software, que brinda soluciones para la mejora y la transformación digital de las empresas.



Además de Argentina, la firma cuenta con oficinas en Estados Unidos, España, Uruguay y Paraguay, donde tiene búsquedas permanentes de trabajo. Desde hace un tiempo la empresa registra altos niveles de expansión y se encamina a una facturación anual de U$S 10 millones en 2023.

Según detalla en su cuenta de LinkedIn, Streambe pretende: "ser líderes regionales en soluciones de tecnología informática y procesos digitales de negocios. Generar relaciones a largo plazo con nuestros cliente, demostrando siempre responsabilidad, compromiso y eficacia".

Puestos de trabajo en Streambe

La empresa de tecnología se encuentra en plena búsqueda de talento para fortalecer distintas posiciones como parte de sus planes de expansión local e internacional. Actualmente, los puestos disponibles que registra la página oficial son:

Full stack Ssr - Java y React

Dev Java con Oracle | inglés intermedio (u$s)

Technical Solution Architect | inglés intermedio (u$s)

Experience Designer UX Ssr

Project Manager | inglés avanzado (u$s)

Lider QA manual

Devops Sr (u$s)

Como es de notar, las ofertas sugieren conocimiento en tecnologías cómo: React.Js, Node.js, Go, .Net, Java, blockchain e inteligencia artificial.

Trabajo en Streambe: sueldos y beneficios

Según Forbes, los rangos salariales en el mercado IT actualmente se mueven entre U$S 3000 y U$S 7000. Streambe no es la excepción y ofrece puestos con remuneraciones de tal magnitud.

Además del sueldo y la modalidad remota, otra gran ventaja es que Streambe ofrece capacitaciones para sus empleados. Aunque el inglés no es excluyente, cada colaborador que ingresa puede acceder a cursos desde niveles básicos hasta los más avanzados, al menos una vez por semana.

Puestos de trabajo en Streambe: cómo inscribirse

Para aquellos interesados en formar parte del equipo de Streambe, los pasos a seguir son muy simples: