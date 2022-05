Un Uber y un cheque en blanco: cómo es la nueva estafa de compras por internet

Cuando se piensa en estafas, lo primero que se viene a la mente son operaciones bancarias y el vaciamiento de cuentas, pero actualmente una de las formas más comunes de estafar es por medio de sitios de ecommerce con compras falsas .

Así lo alerta la periodista Alejandra Ibarra Chaoul, que intentó vender un iPhone 13 en México y casi termina entregando el celular a un estafador que no tenía planeado enviar un pago por el dispositivo .

Bitcoin y las criptomonedas al rojo vivo: no se frena la caída y hasta corren peligro los dólares digitales



10 minutos, 10 pasajeros, cómo es el vuelo internacional más corto y exclusivo del mundo



" He estado tratando de vender un iPhone por Facebook Marketplace y he aprendido el modus operandi de las estafas de primera mano ", denunció en una publicación de Twitter.

Cómo funcionan las estafas por Facebook Marketplace

Los primero que explicó es como accionan estos estafadores: " Supongo que operan en red. Ahora puedo identificar al menos 3 miembros de la operación: #1 quien coordina, #2 quien ejecuta y #3 la persona que hace el contacto ".

Con esto en mente, también asegura que lo más común en este tipo de estafas es que el primer contacto se realice por mensajes directos por fuera de la plataforma de ecommerce , mientras que también se insiste en la comunicación por otros medios -principalmente WhatsApp o mensajes de texto-.

Otro de los puntos destacados es que la venta se gestiona con una segunda persona, la cual se encarga de depositar un cheque y utilizarlo como "comprobante de pago" a pesar de que el dinero todavía no se haya acreditado.

Amazon ofrece un premio por 10.000 euros: cómo postularse desde Argentina



Récord: un gremio acordó un bono de $ 100.000, ¿cómo, a quiénes y cuándo se paga?



Según describe en su caso, las transacciones de este tipo suelen tardar 24 horas en México, mientras que el caso de Argentina es incluso peor con las acreditaciones demorando hasta 72 horas en algunos bancos .

Sobre esto, detalla: " Justo en ese momento entra el que ejecuta la tranza. Ing. Jonathan todavía no entraba al banco, ni me había transferido, cuando ya me estaba mandando una foto de quien iba a recoger el celular. Y ahí me empezó a presionar. Que por favor saliera porque le iban a cancelar el viaje ".

Y ya. Se desarma el espectáculo. Regreso a Fb y veo el perfil de Carla. No está casada. El Ing. Jonathan deja de responder. El Uber supongo se fue. Y yo recibo tres mensajes idénticos de otros compradores. Es cansado. Les digo que no tengo ganas de estafas. Dejan de responder. — Alejandra Ibarra Chaoul (@luoach) May 25, 2022