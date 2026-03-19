El e-commerce ya es el sexto sector más grande de la economía nacional, según el Estudio de Venta Online 2026 publicado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). En 2025 registró un crecimiento anual de 19.2%, para alcanzar un valor de mercado de $941 mil millones de pesos. Sin embargo, en términos de porcentaje, el crecimiento es un poco menor a los años anteriores donde se superaban los 20% año con año. No obstante, estos números posicionan a México en el octavo lugar a nivel mundial del sector, superando a economías de alto desarrollo como Estados Unidos o Singapur. Las tiendas nativas digitales, conocidas como pure play, lideran el crecimiento del e-commerce con un incremento del 23.7% en 2025, mientras que las tiendas tradicionales que también cuentan con presencia física, conocidas como brick & click crecieron 14.9%, según dicho estudio. Los pure players, cuyo modelo de negocio se basa 100% en el canal digital, están teniendo este avance ya de manera consistente en los últimos años, según la AMVO. Para la plataforma de creación de tiendas en línea, Tiendanube, el ecosistema digital mexicano vive un momento de expansión sin precedentes, registrando un aumento del 71% interanual en su volumen de ventas Gross Merchandise Value (GMV), según su estudio NubeCommerce México 2026, quinta edición. Esta tendencia de proliferación de pure players es posible gracias a que el consumidor mexicano de 2026 es más sofisticado y decidido. Según la AMVO, la satisfacción al comprar en el canal online se mantiene alta: 8 de cada 10 dicen estar satisfechos. Esto incentiva a que el ticket promedio de compra haya crecido un 14%, situándose en los $1,391 pesos, de acuerdo con Tiendanube. Esto demuestra una migración hacia categorías de mayor valor y una confianza plena en los métodos de pago digitales. AMVO indica que durante 2025, la cifra de compradores digitales creció a 77.2 millones. En siete años, la base de compradores digitales se duplicó. El perfil del comprador es mayoritariamente millennial, pues se ubica en el rango de edad de 29 a 44 años. Aunque la mayoría de los consumidores online pertenecen a estratos socioeconómicos altos, los estratos medio bajos representan ya el 14%. Los datos muestran una evolución hacia una mayor penetración del e-commerce y una mayor sofisticación de los compradores. Tiendanube, que ya cuenta con más de 180,000 marcas que crearon sus tiendas en su plataforma, considera que hay, además, una evolución hacia un modelo de venta directa (Direct-to-Consumer). Este modelo permite a los emprendedores capturar mayor margen de beneficio y ser dueños de la relación con sus clientes, alejándose de la dependencia de terceros, es decir, marketplaces. “En un país donde solo el 2% de las pequeñas y medianas empresas tienen una tienda en línea, el potencial de crecimiento es inmenso”, afirmó Juan Martín Vignart, country manager de Tiendanube México, en el comunicado de la publicación del estudio NubeCommerce México 2026. Sobre todo si se considera que el mercado mexicano se encuentra en un nivel de madurez medio, lo que refleja que los consumidores ya han incorporado lo digital en su rutina y combinan canales con naturalidad, según concluye la AMVO.