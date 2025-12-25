En un entorno comercial donde predominan AliExpress, Shein y Temu, ha emergido un nuevo competidor que ha comenzado a captar la atención de los consumidores: Hacoo. Aunque su nombre aún es relativamente desconocido para algunos, su popularidad ha experimentado un crecimiento notable, especialmente en redes sociales.

Este enfoque ha permitido a Hacoo destacarse en el competitivo mercado de los marketplaces, al ofrecer productos exclusivos y empleando estrategias de marketing innovadoras.

A pesar de la controversia en torno a la autenticidad de sus productos, este marketplace ha ganado popularidad de manera acelerada, convirtiéndose en una opción atractiva para aquellos consumidores que buscan acceder a productos de “marca” a precios reducidos.

El marketplace Hacoo (también conocido como SaraMart por algunos usuarios, en referencia a la icónica tienda de imitaciones que era originalmente) ha logrado posicionarse en TikTok, donde tanto usuarios comunes como celebridades exhiben con entusiasmo sus adquisiciones en hauls de productos de marcas reconocibles a precios sorprendentemente bajos.

De hecho, la plataforma experimentó un relanzamiento bajo el nombre Hacoo en 2024, heredando toda la infraestructura y base de clientes de SaraMart, lo que le permitió comenzar con una ventaja significativa frente a otras apps nuevas.

Nuevo marketplace chino de moda: la alternativa a Shein, Aliexpress y Temu con precios irresistibles. (foto: archivo).

Hacoo: definición y razones de su creciente popularidad

Hacoo se presenta como una plataforma de comercio electrónico que ofrece un extenso catálogo de productos, que incluye moda, cosméticos, calzado, artículos de decoración para el hogar e incluso productos de segunda mano. Lo que realmente distingue a Hacoo de otros marketplaces es no solo la diversidad de su oferta, sino también su acceso a artículos de marcas exclusivas.

No obstante, la empresa ha mantenido un perfil discreto respecto a su origen. En su sitio web, únicamente se menciona su sede en Irlanda, así como los enlaces a la aplicación disponible en Google Play y App Store. Además, Hacoo parece ser una especie de rebranding de SaraMart, un marketplace anterior que operaba a través de una aplicación similar y cuya página web sugiere un posible regreso en el futuro.

Las indagaciones en redes sociales revelan que algunos usuarios ya realizaban compras en SaraMart antes de la transición a Hacoo, lo que ha contribuido a consolidar su base de clientes en Europa, con un énfasis particular en España, donde la aceptación de la plataforma ha sido notable.

Hacoo: ¿realmente ofrece productos auténticos?

Hacoo ha implementado una estrategia similar a la de otras plataformas de comercio electrónico, basada en una oferta variada y precios competitivos, complementada por una robusta campaña de marketing.

A través de TikTok, los usuarios pueden visualizar hauls de productos como zapatillas Adidas, sandalias Birkenstock o chaquetas North Face a precios notablemente inferiores a los que se encuentran en tiendas oficiales.

Sin embargo, esta característica ha suscitado inquietudes sobre la autenticidad de los productos, ya que muchos de ellos parecen ser imitaciones o incluso falsificaciones. A pesar de que su modelo de negocio puede generar dudas, la creciente popularidad de Hacoo sugiere que podría posicionarse como un competidor relevante en el saturado mercado de los marketplaces en España.

Aunque Hacoo afirma en su sitio web que está “comprometida con la protección de la propiedad intelectual”, la proliferación de productos de marca a precios sospechosamente bajos ha llevado a algunos usuarios a cuestionar la legalidad de su oferta. No obstante, muchos de estos artículos, según Hacoo, son productos genuinos o “inspirados” en marcas reconocidas.

Es importante destacar que Hacoo no comercializa directamente sus productos, sino que actúa como intermediario entre vendedores y compradores, una modalidad que podría facilitar la inclusión de productos que infrinjan derechos de propiedad intelectual, de los cuales la empresa no sería directamente responsable. Por esta razón, han reafirmado su compromiso con la legalidad y han dispuesto un correo electrónico para que los usuarios reporten cualquier infracción.

Un elemento crucial en la estrategia de Hacoo es su utilización de enlaces compartidos en redes sociales y grupos de Telegram, que permiten acceder a productos que, de otro modo, no se encuentran fácilmente en la aplicación.

La aplicación no permite la búsqueda directa de marcas reconocidas, pero los usuarios han descubierto métodos alternativos para acceder a productos de grandes marcas. A través de enlaces en Telegram y TikTok, es posible localizar artículos que no aparecen en las búsquedas internas de la aplicación.

Hacoo: ¿es confiable? Descubre opiniones y experiencias de usuarios

La aplicación Hacoo ha logrado una destacada calificación de 4.2 en Google Play, recibiendo opiniones diversas, aunque la mayoría de los usuarios resalta la eficiencia en las entregas y la calidad de los productos al recibirlos.

Según los datos de SimilarWeb, Hacoo se encuentra entre las aplicaciones de compras más populares en España, liderando la lista en la App Store y ocupando el puesto 15 en Google Play, justo detrás de gigantes como Amazon, AliExpress y Shein, aunque su popularidad está en rápido ascenso.

Para muchos usuarios, la experiencia de compra en Hacoo ha sido muy positiva. La aplicación cumple con los plazos de entrega y ofrece productos en óptimas condiciones, lo que ha ayudado a forjar una base de clientes fieles en España.