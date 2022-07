Trabajar para afuera y ganar en dólares: las mejores plataformas para lograrlo

La actual situación económica en Argentina, con un dólar paralelo que no para de subir y incertidumbre sobre la capacidad de accionar del Gobierno, llevan a muchas personas a buscar trabajos para el exterior que paguen en dólares.

Y mientras que esto era algo poco común hace algunos años, la pandemia estableció al trabajo remoto como la nueva normalidad -e incluso algo deseado por la mayoría de los trabajadores-.

Bitcoin abre el mercado planchado y solo una criptomoneda se destaca: cuál es y cómo entrar



Los 6 mejores gadgets para entrenar desde casa: cuántos salen y qué tienen de especial



Con todo esto en mente, a continuación traemos tres plataformas de búsqueda laboral con las cuales se pueden conseguir trabajos para el extranjero que paguen en dólares .

FLEXJOBS

La primera plataforma de la lista es FlexJobs, un portal especializado que se destaca por ofrecer una lista de previsualización donde los usuarios pueden investigar a los posibles empleadores.

Esto permite garantizar que las ofertas de trabajo son reales y así estar seguro de que se pagará por el trabajo realizado -algo que suele ser un problema especialmente cuando se realizan trabajos remotos-.

La plataforma cobra de manera mensual a sus usuarios. Se pueden hacer pagos mensuales por u$s 20.95, trimestrales por u$s 39.95, o realizar un solo pago al año por u$s 59.95 .

Turing

En segundo lugar está la plataforma especializada en talento para el sector IT Turing, la cuál desembarcó este año en Argentina con el objetivo de conectar a trabajadores locales con empresas del exterior.

La misma se destaca por funcionar mediante el uso de Inteligencia Artificial que le permite a sus clientes identificar, evaluar, contratar y gestionar desarrolladores de software radicados en cualquier lugar del planeta .

"Se necesita una solución económica de ética global": un gurú del Bitcoin reveló cómo salvar a Argentina de la debacle



Estas empresas se reinventaron durante la pandemia y hoy facturan cómo nunca: qué es lo que hicieron



Para poder aplicar a la plataforma solo se debe demostrar capacidad en el mundo de la programación o desarrollo de software por medio de una prueba rápida , mientras que no se cobran comisiones a quienes buscan trabajo en el portal.

FREELANCER

Por último está Freelancer, una de las primeras plataformas para búsqueda laboral remota que apareció en el mundo. La misma ofrece empleo en diseño, arquitectura, informática, ciencias e ingeniería, redacción y contenidos, software, marketing, negocios, idiomas, leyes, telecomunicaciones y más.

Su principal diferencial se centra en que es posible filtrar las búsquedas por rubro y sector, pudiendo conocer así la demanda que tiene cada empleador y facilitando la tarea de buscar trabajo.

Cuenta con un plan de membresías que permiten acceder a distintos beneficios en la plataforma -principalmente la posibilidad de poder aplicar a más trabajos por mes-. Las mismas se pagan mensualmente y salen u$s 3,95 la básica, u$s 7,95 la plus, u$s 29,95 la profesional y u$s 59,95 la premium.