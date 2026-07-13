Los celulares de gama media-premium ganan cada vez más terreno entre los consumidores argentinos. En un contexto donde el precio sigue siendo un factor determinante, muchos usuarios priorizan equipos que ofrezcan un buen rendimiento, autonomía y una experiencia fluida, sin necesidad de pagar los valores que demandan los modelos más exclusivos.

La tendencia también responde a un cambio en los hábitos de uso. Navegar por redes sociales, trabajar desde el celular, consumir contenido en streaming y realizar pagos digitales son actividades cotidianas que exigen dispositivos capaces de responder con rapidez y eficiencia durante toda la jornada.

Pantallas de 120 Hz, baterías más grandes y cámaras de alta resolución

Entre las características más valoradas por los usuarios aparece la calidad de la pantalla. Los paneles con tasas de refresco de 120 Hz, antes reservados para la gama alta, comenzaron a expandirse a segmentos más accesibles, ofreciendo una navegación más fluida, mejor respuesta al desplazarse por aplicaciones y una experiencia superior para videojuegos y contenido multimedia.

La autonomía también pasó a ocupar un lugar central. Las baterías de más de 5.000 mAh permiten llegar al final del día sin depender constantemente del cargador, mientras que las cámaras de 50 megapíxeles se consolidan como uno de los principales argumentos de compra para quienes utilizan el smartphone como herramienta para crear contenido o registrar momentos cotidianos.

Los celulares de gama media-premium ganan cada vez más terreno entre los consumidores argentinos. (Foto: TCL).

Los detalles que hoy inclinan la balanza al momento de comprar

Además del rendimiento, los consumidores prestan cada vez más atención a funciones que mejoran la experiencia de uso. Tecnologías como NFC para realizar pagos sin contacto, diseños livianos y la inclusión del cargador en la caja son aspectos que pueden marcar diferencias entre equipos de un mismo segmento.

A esto se suma la necesidad de contar con un procesador que permita ejecutar múltiples aplicaciones sin demoras, acompañando un uso intensivo durante toda la jornada sin resignar estabilidad ni eficiencia.

Una apuesta para competir en la gama media-premium

En este escenario, TCL busca posicionarse con el TCL K70, un smartphone pensado para quienes priorizan el equilibrio entre prestaciones y precio. El equipo incorpora un procesador MediaTek Helio G100, una pantalla HD+ de 120 Hz, una cámara principal de 50 MP y una batería de 5.200 mAh, orientada a ofrecer una mayor autonomía durante el uso diario.

El dispositivo también incluye NFC para pagos móviles, se comercializa en los colores Star Blue y Space Gray y mantiene un diseño liviano. Además, llega con cargador incluido en la caja, una característica cada vez menos frecuente en el mercado y que suma valor para quienes buscan un celular completo sin gastos adicionales.