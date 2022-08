Sueldo en dólares y trabajo remoto: esta es la profesión más buscada por las empresas y por la que pagan hasta $ 7000

La tecnología no solo avanzó a pasos agigantados sino que pasó a formar parte de cualquier actividad laboral. Hoy por hoy resulta indispensable tener conocimientos de este tipo para conseguir un buen trabajo.

En Argentina y en tantos otros países del exterior hay una industria que viene creciendo sostenidamente. Se destaca del resto por su amplia oferta laboral y también por la escasez de recursos humanos que las propias empresas del rubro denuncian: el famoso "sector IT" (Tecnologías de la información, por sus siglas en inglés).

Juan Carlos Peralta es gerente de una empresa multinacional de tecnología con oficinas en Rosario y varias ciudades de Argentina. Desde el momento cero apostó por este sector y espera que registre un crecimiento de más del 16% en los próximos cinco años.

"Hoy en día hay mucha demanda y la escasez en el mercado laboral nos lleva a tener esta situación, donde nos encontramos buscando talento constantemente . Eso es positivo, porque es un mercado en avance constante, dinámico, con oportunidades de todas las variedades y posibilidades, locales e internacionales. Y en específico al mercado joven le genera muchas posibilidades", subrayó en diálogo con Radio 2.

Sueldo en dólares y trabajo remoto: ¿qué es lo más demandado dentro de la industria IT?

"La mayoría de los proyectos arrancan con programadores, o sea que es importante aprender a desarrollar códigos ", apuntó el experto en tecnología.

Y añadió: "pero quizás ahí podemos pensar: ¿si sólo quiero aprender a programar, es necesario hacer una carrera de grado de cinco años? Y la respuesta es que sí: eso siempre te va a dar más conocimiento en otros aspectos de la industria de tecnología; si te quedás solo como programador y nada más, con el tiempo quizás puedas avanzar porque las empresas tienen programas de formación interna, con mentores que te ayudan a definir tu plan de carrera dentro de la organización, pero la formación integral te abrirá más chances".

Las profesiones más buscadas por las empresas

Las carreras que funcionan como plataforma de despegue hacia el universo de la tecnología son muchas:

Ingeniería en Sistemas de Información

Ingeniería en Informática



Licenciatura en Sistemas de Información



Diseño Gráfico



Analista de Sistemas



Tecnicatura en Programación



Licenciatura en Informática y demás

En la entrevista, Peralta además puso la tilde en el conocimiento del idioma inglés como un "factor diferencial" que te abre muchas puertas: "si tenés inglés fluido, te podés comunicar, escribir y mantener una charla, es diferente la compensación que podés tener: los sueldos son muy buenos".



SUELDOS EN DÓLARES

La retribución económica en el sector IT, en líneas generales, es muy buena y contrasta claramente con los bajos sueldos medidos en dólares del mercado laboral argentino. Eso es lo que explica el auge que impulsa a los más jóvenes hacia estas profesiones.

En Argentina los trabajadores del sector IT más calificados pueden cobrar entre los u$s 2000 y los u$s 7000.

Según un último reporte de Morabits, empresa reclutadora para el sector IT en Latinoamérica, se ve "una tendencia fuerte al alza en los sueldos globales de tecnología o relacionados a la misma".