Por el dólar más barato vuelve a convenir comprar tecnología en el exterior: cómo se hace

El mercado de la tecnología en Argentina sufrió un fuerte cambio en sus precios a partir del aumento en la alícuota para compra productos en el exterior y por la suba del dólar paralelo , a mediados del mes pasado. Según relevó Infotechnology, en algunos productos de tecnología es aumento fue de hasta $ 100.000.

Sin embargo en el exterior aún se pueden encontrar ofertas en productos de tecnología que no experimentaron aumentos tan fuertes como en el país.

Es decir que, con la caída del dólar desde su precio récord de más de $330 por billete norteamericano, se volvió a abrir una oportunidad para aprovechar los precios del exterior. En este sentido, uno de los sectores que más se beneficia de este modelo es el de tecnología: desde laptops y gaming hasta celulares, las tiendas internacionales siempre ofrecen mejores precios y más diversidad de marcas y productos.

Por ejemplo, en sitios como Ali Exprés; el reconocido marketplace de origen chino, se pueden encontrar tablets con precios apenas por los $ 10.000 .

En Amazon, otra de las tiendas más buscadas por los argentinos, se encuentran fuertes ofertas en notebooks . Estas rebajas pueden llegar hasta el 30% .

Las consolas de videojuegos y el gamign en general es otra de las categorías que más se busca.

¿CÓMO COMPRAR EN EL EXTERIOR A BUEN PRECIO?

La mejor manera de comprar estos productos suele venir de la mano de empresas especializadas en el manejo de este tipo de productos . Son firmas que buscan hacerle frente a los fuertes controles que sufren los productos tecnológicos, que son unos de los más afectados, así como el control que existe ante la compra de dólares.

Aerobox es una de estas empresas que busca facilitar el poder traer al país cualquier producto de los sitios de venta reconocidos internacionalmente. Esta empresa es de tipo courier, que se ocupa del transporte para empresas como Amazon, eBay, Walmart u otros.

Al utilizar el servicio Aerobox No hay trámites de AFIP ni de Aduana y hay garantía de envío. Y ofrecen "importar a dólar oficial sin el 65%", por lo que llevaría el cambio a un número más barato para la importación.

El envío se paga a dólar oficial, sin el 65%

La diferencia con otras empresas del sector es que el pago del producto lo realiza el usuario , no la empresa, por lo que la normativa no afecta a este tipo de operaciones en términos de pagos en cuotas lo que ayudaría a algunos usuarios a "amortiguar" el aumento del pago de la nueva alícuota. Bajo este sistema, cada usuario puede usar sus propios medios para pagar en los vendedores internacionales por lo que no se consideran a estos pagos dentro del esquema. Sin embargo, la empresa realiza los envíos los cuáles también se pueden cuotizar .