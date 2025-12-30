Se despide WhatsApp: desde el 1 de enero estos celulares no podrán usar más la aplicación

En esta noticia Por qué WhatsApp deja de dar soporte

Desde el 1 de enero de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en varios dispositivos Android que no cumplan con los requisitos mínimos de la aplicación.

La medida responde a las nuevas actualizaciones que exigen Android 5.0 o superior para garantizar seguridad y estabilidad.

¿Qué teléfonos no podrán usar WhatsApp?

La restricción afecta a modelos que no pueden actualizar su sistema operativo. Entre ellos:

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy Ace 4

LG Optimus L3 II

Sony Xperia M

Huawei Ascend Mate

HTC Desire 500

Además, todos los equipos lanzados antes de 2014 que no recibieron actualizaciones quedarán fuera. Esto incluye variantes regionales y marcas menos conocidas.

Por qué WhatsApp deja de dar soporte

Cada actualización incorpora funciones avanzadas y mejoras de seguridad que requieren mayor capacidad de procesamiento.

Mantener compatibilidad con sistemas obsoletos limita la innovación y aumenta el riesgo de vulnerabilidades. Por eso, la app prioriza dispositivos que cumplen los estándares actuales.

¿Qué pasa si tu celular queda sin soporte?

No podrás instalar ni actualizar la aplicación.

Perderás acceso a chats y archivos con el tiempo.

No recibirás parches de seguridad, lo que aumenta riesgos de ataques.

La comunicación se complica porque WhatsApp es la app más usada en mensajería.

¿Cómo evitar perder tus conversaciones?

Antes de la fecha límite, haz una copia de seguridad:

En Android , desde el menú de configuración hacia Google Drive .

En iPhone, la copia se guarda en iCloud.

Así podrás restaurar tus chats en un nuevo dispositivo.

¿Hay alternativas si no cambias de celular?

Puedes usar otras apps de mensajería compatibles con tu sistema, pero la mayoría de tus contactos seguirá en WhatsApp. Si decides cambiar, informa a tus contactos para no perder comunicación.

Verifica si tu teléfono permite actualizarse a Android 5.0. Algunas marcas lanzan actualizaciones tardías que pueden extender la vida útil del equipo. Si no es posible, la única opción es migrar a un dispositivo compatible.