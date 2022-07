¿Quién es Ruja Ignatova?: la reina de las criptomonedas que ahora está entre las más buscadas por el FBI

Ruja Ignatova, una mujer búlgara apodada la "reina de las criptomonedas", se agrega a la lista del FBI de los diez fugitivos más buscados por estafar a millones de inversores por más de u$s 4000 millones.

Se trataba de OneCoin, moneda que prometía convertirse en la cripto más importante del mundo y que todos podrían pagar con ella "en todas partes".

Sin embargo, la mujer desapareció en Grecia en octubre de 2017, cuando las autoridades estadounidenses presentaron una acusación sellada y una orden de arresto contra ella. El FBI ofreció una recompensa de u$s 100.000 por su captura.

EL COMIENZO DE SUS DELITOS FINANCIEROS

La criptomoneda como idea recién estaba entrando en la población general y muchas personas buscaban involucrarse en lo que parecía una nueva y extraña oportunidad.

Es por esto que en 2014, Ignatova lanzó OneCoin con el objetivo de reemplazar a Bitcoin como el dinero virtual líder en el mundo. Afirmó incluso tener al menos tres millones de inversores.

La mujer de 42 años no tenía nada de sospechosa, incluso estudió derecho en Oxford y trabajó en la respetada consultora de gestión McKinsey & Company.

Comenzó vendiendo su moneda a amigos y familiares y logró juntar al menos u$s 4000 millones desde el cuarto trimestre de 2014 hasta el tercer trimestre de 2016, pero no tenía valor real y no podía usarse para comprar nada.

Lo increíble es que OneCoin no estaba respaldada por ninguna tecnología segura e independiente de tipo blockchain como lo están otras criptomonedas.

ONECOIN: CÓMO LOGRÓ CREAR UNA ESTAFA MILLONARIA

OneCoin sería un clásico ejemplo de un esquema Ponzi. En esta forma de estafa, los nuevos inversores son atraídos y terminan pagando utilidades a los inversores anteriores con fondos de los más recientes.

El esquema lleva a las víctimas a creer que las ganancias provienen de actividades comerciales legítimas (por ejemplo, ventas de productos, inversiones exitosas), y desconocen que otros inversores son la fuente de los fondos.

Se alienta a los primeros inversores a encontrar otros y luego se les paga con los recibos de los inversores posteriores.

Cuando los investigadores internacionales comenzaron a sospechar del plan de Ignatova, la mujer desapareció en 2017. Los investigadores detallaron que la estafadora viajó desde Sofía, Bulgaria, a Atenas, Grecia. Luego, desapareció para siempre.

CUÁNTO OFRECEN POR LA RECOMPENSA

El 11 de mayo, Europol anunció que había agregado a Ignatova a su lista de personas más buscadas y ofreció una recompensa de 5000 euros por información sobre su paradero.

Su hermano Konstantin Ignatov fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en marzo de 2019 y luego se declaró culpable de fraude electrónico en un trato con las autoridades estadounidenses.