La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este miércoles, 6 de mayo de 2026 en España es de 552,42 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 2,42%. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto indica un aumento en su valor y una recuperación del interés en el mercado. Bitcoin Cash ha mostrado una evolución mixta: en la última semana avanzó un 4.59%, señal de impulso de corto plazo, pero en el último año registra una variación de -13.72%, lo que implica una rentabilidad negativa para posiciones mantenidas a largo plazo; esto refleja su elevada volatilidad, con oportunidades tácticas recientes pero desempeño anual desfavorable. La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana, con un 28.40%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 53.95%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.