Este miércoles, 6 de mayo de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 67,02 euros. El valor de apertura refleja una variación del -75,14746 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos dos días. Esto sugiere que el interés por el Litecoin podría estar aumentando en el mercado. En la última semana, la cotización de Litecoin avanzó 3.15%, lo que sugiere un rebote de corto plazo; sin embargo, en el último año acumula una caída del -48.66%, reflejando una rentabilidad negativa significativa. Este contraste indica alta volatilidad: mientras el desempeño semanal ofrece un impulso puntual, el balance anual sigue siendo claramente desfavorable para quienes mantuvieron la posición durante ese periodo. La volatilidad económica de la última semana de Litecoin es del 16.77%, la cual es mucho menor que la volatilidad anual del 54.62%, lo que indica que su comportamiento en este periodo es mucho más estable en comparación con el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.