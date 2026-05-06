La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este miércoles, 6 de mayo de 2026 en España es de 2.771,13 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,38%. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días, con un aumento constante en relación al euro. Esto indica un fortalecimiento del Ethereum frente al euro durante este periodo. La cotización de Ethereum muestra un desempeño mixto: en la última semana avanzó 2.94%, señalando un impulso reciente, pero en el último año acumuló una variación del -47.14%, lo que implica una rentabilidad anual negativa; en conjunto, sugiere alta volatilidad y que el repunte de corto plazo no compensa las pérdidas acumuladas. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 11.16%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.95%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.