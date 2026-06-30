En esta noticia Soluciones impulsadas por IA que están transformando las industrias

Globant (NYSE: GLOB), compañía nativa digital que ayuda a las organizaciones a prosperar en un futuro impulsado por la digitalización y la inteligencia artificial, anunció hoy una alianza estratégica de varios años con Anthropic. Esta alianza refuerza aún más la posición de Globant como una compañía de servicios AI-native, ampliando su capacidad para ofrecer soluciones inteligentes, orientadas a resultados y diseñadas para escalar a nivel empresarial. Como parte del acuerdo, Globant incorpora AI Pods impulsados por los modelos Claude a su oferta actual para clientes.

Se tratan de las unidades de servicio especializadas de Globant, orquestadas mediante agentes de IA, diseñadas para acelerar la adopción de soluciones de IA agéntica e impulsar la transformación empresarial en cada industria, con especial foco en medios y entretenimiento, gaming, aerolíneas y hospitality. La alianza también representa un paso significativo en la propia transformación de Globant impulsada por la IA, al brindar acceso a Claude a sus 28.500 Globers y capacitar a sus equipos mediante los programas de certificación de Anthropic, convirtiéndola en la empresa nacida en Latinoamérica más grande en convertirse en socio global de Anthropic.

La alianza entre Globant y Anthropic representa un avance clave en la inversión de la compañía para expandir su modelo de AI Pods y ofrecer una IA segura y enfocada en generar valor en el negocio, ayudando a las empresas a llevar sus iniciativas de IA desde las pruebas piloto hasta implementaciones a escala, transformando el potencial de la IA en resultados concretos. Con AI Pods, la IA agéntica avanzada pasa a formar parte de los flujos de trabajo cotidianos, potenciando a los equipos y mejorando los resultados en toda la organización, estableciendo un nuevo estándar para la prestación de servicios nativos de IA a gran escala.

Como parte de este acuerdo, Globant ya ha:

● Accedido a los programas de certificación Forward Deploy Engineer (FDE) para Claude, con el objetivo de construir una oferta especializada que permita implementar, orquestar y escalar automatización impulsada por IA y flujos de trabajo agénticos para sus clientes.

● Pasado a ser la empresa de servicios más grande fundada en Latinoamérica en incorporarse a la Claude Partner Network como uno de los primeros Preferred Services Partners.

● Brindado acceso a los modelos Claude a sus 28.500 Globers, demostrando un fuerte compromiso con la transformación impulsada por IA a gran escala.

“En Globant creemos que adoptar la inteligencia artificial más avanzada no se trata sólo de incorporar tecnología, sino de transformar la forma en que trabajamos y generamos valor”, afirmó Martín Migoya, CEO y co-founder de Globant.

“Esta alianza con Anthropic y la incorporación de AI Pods impulsados por los modelos Claude, junto con nuestra capacidad para certificar Forward Deploy Engineers, permitirá a nuestros clientes integrar de manera ágil la IA agéntica en el corazón de sus operaciones y alcanzar nuevos niveles de eficiencia, creatividad e impacto medible. Nos enorgullece ser la empresa nacida en Latinoamérica más grande en convertirse en Global Preferred Partner dentro de la Claude Partner Network.”

Martín Migoya, CEO de Globant.

“Al incorporar Claude a su modelo de prestación de servicios en constante evolución, Globant está transformando la manera en que sus equipos colaboran con los clientes y aceleran la generación de resultados en distintas industrias. Ese mismo compromiso con la adopción de Claude también se refleja internamente: 28.500 Globers tienen acceso a esta tecnología y la compañía continúa expandiendo su práctica con el objetivo de alcanzar 5.000 arquitectos certificados. Globant está llevando la IA empresarial más avanzada y confiable a industrias como medios y entretenimiento, aerolíneas, gaming y hospitality, combinando una adopción interna a gran escala con una profunda experiencia en la implementación de soluciones para clientes”, afirmó Phil Samenuk, Head of Partnerships en Anthropic.

Soluciones impulsadas por IA que están transformando las industrias

Los AI Pods se han convertido en un motor clave de transformación tanto para Globant como para sus clientes: actualmente, el modelo ya es utilizado por el 40% de las 20 cuentas de mayor facturación de la compañía. Este resultado refleja la creciente demanda de soluciones de IA escalables, listas para producción y capaces de generar resultados de negocio medibles.

Combinando la experiencia de Globant y Anthropic, la alianza abordará desafíos y oportunidades específicos en industrias clave, entre ellas:

● Medios y entretenimiento: Uso de los modelos Claude para procesar grandes volúmenes de contexto con el fin de automatizar el análisis de guiones y la localización de contenidos para múltiples mercados; gestión de derechos y monitoreo del cumplimiento de propiedad intelectual mediante IA; y generación de insights sobre audiencias para fortalecer las estrategias de contenido a escala.

● Aerolíneas: personalización dinámica y en tiempo real de la experiencia de reserva mientras los viajeros planifican sus viajes mediante los modelos Claude; y generación automática de comunicaciones multicanal para asistir a los pasajeros durante situaciones operativas excepcionales.

● Gaming: utilización de los modelos Claude para optimizar la documentación de diseño y los procesos de preproducción de videojuegos mediante IA; además de brindar asistencia contextual a los jugadores y moderación inteligente de comunidades.

● Hospitality: uso de las capacidades conversacionales de los modelos Claude para ofrecer servicios de concierge impulsados por IA y planificar itinerarios complejos con múltiples destinos; además de personalizar las comunicaciones con los huéspedes y brindar una gestión del servicio más eficiente a gran escala, en múltiples idiomas y adaptada a distintos perfiles de huéspedes.

“Hoy las empresas necesitan mucho más que herramientas de inteligencia artificial: requieren soluciones integradas, seguras y escalables que generen un impacto medible en el corazón de sus operaciones. Nuestra colaboración con Anthropic nos permite incorporar las capacidades avanzadas de los modelos Claude a nuestra oferta de soluciones empresariales, ayudando a nuestros clientes a acelerar la innovación y adoptar la IA con confianza. Haber sido seleccionados como Preferred Partner dentro de la Claude Partner Network de Anthropic posiciona a Globant como un referente en ingeniería de IA en Latinoamérica y como un socio estratégico para organizaciones de todo el mundo que buscan implementar IA de frontera de manera responsable y a escala”, dijo Diego Maldonado, CEO del Enterprise Studio & Strategic Partnerships en Globant.