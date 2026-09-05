Las empresas enfrentan un nuevo paradigma laboral gracias a la revolución que representa la inteligencia artificial (IA) agéntica. Esta forma de IA emplea agentes automatizados que pueden realizar tareas de manera autónoma pero bajo la supervisión humana, permitiendo que las organizaciones optimicen sus procesos y reduzcan costos.

En este contexto, Globant lanzó Glob.AI, una solución que promete transformar la manera en que las empresas acceden y utilizan servicios tecnológicos basados en IA.

Glob.AI se presenta como un modelo innovador de servicios que conecta a las empresas con AI Pods, unidades de servicio gestionadas por agentes de IA especializados en diversas tareas e industrias. A través de este sistema, las organizaciones pueden suscribirse mensualmente a soluciones que no solo aumentan la productividad, sino que también eliminan la necesidad de pagos por horas de trabajo o por cantidad de profesionales, ya que el modelo se basa en los resultados y el consumo real. Esto representa un cambio significativo en la forma en que se gestionan los proyectos tecnológicos.

La IA agéntica redefine el lugar de trabajo

La implementación de AI Pods promete servicios más ágiles y flexibles. La propuesta de Globant combina la rapidez de ejecución de los agentes de IA con la supervisión de expertos, garantizando resultados de alta calidad en procesos estandarizados. Esto no solo mejoró los tiempos de entrega, sino que también se tradujo en un incremento del 30% de la productividad en comparación con métodos anteriores donde la fuerza laboral dependía de un enfoque tradicional.

La implementación de AI Pods promete un servicios más ágiles y flexibles.

Esta innovadora estrategia busca resolver muchos de los problemas asociados a la implementación de IA en las empresas, como costos elevados, largos ciclos de desarrollo y la subutilización de recursos. Como señala Guibert Englebienne, CEO de Globant, “ La IA no solo hace que los mismos proyectos sean más rápidos: está haciendo viables miles de proyectos que antes no lo eran”. Este enfoque en la eficiencia permite que muchas organizaciones abandonen el modelo del “horas-hombre” y adopten un consumo de servicios basado en resultados tangibles.

AI Pods: el futuro de los servicios de IT

Los AI Pods se erigen como soluciones inteligentes, escalables y orientadas a resultados. Permiten acceder a tecnología de punta en desarrollo de software, diseño, testeo e implementación, bajo un marco en el que las suscripciones se miden en tokens. Este enfoque no sólo facilita la alineación estratégica de las iniciativas tecnológicas, sino que también mejora la trazabilidad de los proyectos, algo crucial en entornos corporativos cada vez más complejos.

La adopción de esta tecnología no solo impacta la forma de trabajo dentro de las organizaciones, sino que también refleja una tendencia más amplia hacia la digitalización y la transformación operacional. Empresas de diversos sectores, desde medios hasta finanzas, ya se benefician de los AI Pods, experimentando mejoras en productividad, reducción de retrasos y un mejor aprovechamiento de la IA en sus operaciones diarias.

Transformación digital y la IA como motor de cambio

La capacidad de adaptar procesos de trabajo a la nueva realidad digital es más crucial que nunca. Globant se posiciona en la vanguardia de esta transformación, ofreciendo a las empresas una forma de escalar y modernizar sus sistemas de IT. Al atender la creciente demanda por soluciones ágiles y eficientes, la compañía demuestra que el futuro del trabajo está intrínsecamente ligado a la inteligencia artificial agéntica y su capacidad para impulsar innovaciones en todos los sectores.

El enfoque que adopta Globant con su oferta de AI Pods representa no solo una evolución, sino una ruptura con las metodologías tradicionales. La forma en que las empresas acceden a la tecnología y a la IA está cambiando rápidamente y aquellos que adopten estos nuevos modelos de trabajo estarán mejor posicionados para enfrentar los desafíos que presenta el futuro.