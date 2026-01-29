Adquirir un televisor nuevo suele implicar una inversión considerable. Por eso, Samsung decidió relanzar su Plan Canje, un programa que permite entregar un Smart TV usado como parte de pago y obtener un descuento significativo en la compra de un modelo nuevo.

El programa, vigente hasta el 15 de marzo de 2026, ofrece descuentos de hasta el 40% en modelos seleccionados, financiación en cuotas sin interés con bancos adheridos y un reintegro que se acredita luego de verificar el estado del equipo entregado.

¿Cómo funciona el Plan Canje de televisores Samsung?

El proceso se realiza de manera online y consta de los siguientes pasos simples :

Ingresar al sitio web oficial de Samsung y seleccionar el televisor deseado.

Cotizar el equipo actual mediante un formulario que evalúa su estado.

Finalizar la compra abonando el precio completo.

Recibir el nuevo televisor en el domicilio.

Entregar el equipo usado al momento de la recepción.

Esperar el contacto de Samsung por WhatsApp para validar el estado del equipo entregado.

El reintegro se deposita en el mismo medio de pago utilizado una vez aprobado el trámite, generalmente dentro de un plazo de 15 a 20 días hábiles. El valor final puede variar según la cotización inicial y será recalculado si el estado real del televisor no coincide con lo declarado.

Requisitos para acceder al Plan Canje de Samsung

El requisito principal para canjear el Smart TV es que el televisor esté en funcionamiento, es decir, que encienda y apague correctamente. Además, el equipo debe tener el número de serie legible. Otros detalles técnicos se solicitan al momento de realizar la cotización online.

Samsung actualiza periódicamente los valores de referencia para ofrecer una evaluación justa. Si el estado del equipo no coincide con lo declarado, el beneficio puede aplicarse parcialmente.

¿Qué televisores se pueden comprar con Plan Canje?

Entre los modelos disponibles más económicos se encuentran:

55″ OLED S90D 4K: $ 3.699.999

55″ Neo QLED 4K QN70F: $ 1.999.999

75″ Neo QLED 4K QN70F: $ 4.369.999

50″ Neo QLED 4K QN90D: $ 2.499.999

43″ Neo QLED 4K QN90D: $ 1.999.999

65″ QLED 4K Q7F: $ 1.649.999

55″ QLED 4K Q7F: $ 899.999

55″ Crystal UHD 4K U8000F: $ 739.999

Además, hay entre 9 y 12 cuotas con Santander, BBVA y Galicia , según el modelo. También se ofrece un 20% de descuento extra abobando en un pago.