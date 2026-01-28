En esta noticia El dispositivo que reemplaza la TV para siempre

Si bien hoy en día existen ofertas en televisores de 50″ que hacen que sus precios ronden los $ 500.000. Aunque es uno de los electrodomésticos más baratos del mercado, lo cierto es que hoy en día existen dispositivos que pueden hacer que una persona reemplace el televisor y se ahorre ese dinero.

Cientos de usuarios que buscan eliminar la necesidad de tener un televisor dan consejos de que es posible proyectar la imagen de un celular con un caja o una copa de vidrio. Sin embargo, todas esas opciones no dejan de ser caseras y poco profesionales.

No obstante, una opción efectiva es la de utilizar las aplicaciones de SmartView o los conocidos dispositivos Chrome Cast de Google.

Los nuevos celulares tienen la capacidad de espejar las imágenes en otro dispositivo, como puede ser un proyector.

Los proyectores son una excelente opción. Los modelos de 8000 lúmenes, con resolución 8K, con sistema Smart TV integrado de Android TV. También cuenta con sistema de sonido Dolby Digital.

Este proyector tiene la capacidad de aumentar el tamaño de la imagen de 45″ a 300″, según la distancia en la que esté el sofá o el punto de vista.

Según las marcas fabricantes, es importante que las paredes o pantallas sean de buena calidad para que la imagen proyectada puede verse correctamente.

Una de las principales ventajas de contar con un proyector es la capacidad de ofrecer una imagen cinematográfica detallada, muy similar a la de una sala de cine.

Para que la nitidez y el contraste sean perfectos, es importante configurarlos bien. De lo contrario, la calidad de la imagen puede verse afectada por la distancia de proyección, la superficie de la pantalla o pared, la luz ambiental, y la distancia entre asientos.