Google ha implementado una función largamente demandada que permite a los usuarios de Gmail modificar su dirección principal terminada en @gmail.com sin perder datos ni crear una nueva cuenta. Esta actualización, en despliegue gradual desde finales de 2025, resuelve un problema histórico para millones de usuarios que quedaban atados a nombres de usuario obsoletos o poco profesionales. Google confirmó que, desde el 31 de marzo de 2026, todos los usuarios de Gmail en Estados Unidos pueden realizar el cambio de dirección de manera definitiva. Sin embargo, la opción todavía no está habilitada en otros países, incluido Argentina, donde el rollout continúa de forma progresiva y podría demorar semanas adicionales según la región. Hasta ahora, solo era posible cambiar direcciones no @gmail.com; las cuentas nativas de Gmail eran inmutables, forzando migraciones manuales tediosas. La dirección anterior se convierte en alias: los correos enviados a cualquiera de las dos llegan a la misma bandeja de entrada, y se puede iniciar sesión con ambas. Todos los datos —fotos en Google Fotos, archivos en Drive, historial de YouTube— permanecen intactos. Acceder a myaccount.google.com/google-account-email desde un navegador. En “Información personal”, seleccionar “Correo electrónico” > “Correo electrónico de tu cuenta de Google” > “Cambiar la dirección de correo electrónico de su cuenta de Google”. Si no aparece esta última opción, es que la posibilidad del cambio todavía no está habilitada. Para continuar, ingresar el nuevo nombre de usuario disponible (solo @gmail.com), confirmar y verificar. El proceso toma minutos y requiere copia de seguridad previa por precaución. Google aclara que solo se permite un cambio cada 12 meses, máximo tres en total; no se puede eliminar la nueva dirección, aunque sí revertir a la anterior como principal. Pueden resetearse configuraciones en apps vinculadas con “Iniciar sesión con Google”, Chromebooks o Escritorio Remoto de Chrome, requiriendo reautenticación. Las cuentas gestionadas (empresas, escuelas) necesitan aprobación de administrador. Para muchos, la novedad de Gmail facilita actualizar identidades digitales profesionales sin disrupciones en flujos de trabajo con Drive o Calendar, aunque deberán aguardar la activación local. Evita el caos de reenviar correos o exportar datos, reteniendo usuarios en el ecosistema Google. Representa flexibilidad en un mundo donde muchos correos juveniles ya no encajan con carreras maduras. Esta actualización marca un giro en la rigidez del servicio de correo electrónico, priorizando la usabilidad sin comprometer seguridad, con EE.UU. como pionero.