Comprar un televisor nuevo puede ser un gasto importante. Por eso, Samsung lanzó un Plan Canje que permite entregar un Smart TV usado como parte de pago y acceder a descuentos en la compra de un nuevo equipo.

El programa estará vigente hasta el 31 de diciembre y aplica a todo el país, excepto en Tierra del Fuego. La propuesta ofrece ahorros de hasta el 40% en modelos seleccionados, cuotas sin interés con bancos y un reintegro que se acredita una vez validado el estado de la televisión.

¿Cómo funciona el Plan Canje de Samsung?

La compra se realiza completamente online y consta de una serie de pasos:

Ingresar al sitio web oficial de Samsung y seleccionar el televisor deseado.

Cotizar el equipo actual mediante un formulario que evalúa su estado.

Finalizar la compra abonando el precio completo.

Recibir el nuevo televisor en el domicilio.

Entregar el equipo usado al momento de la recepción.

Esperar el contacto de Samsung por WhatsApp para validar el estado del equipo entregado.

Una vez aprobado, el reintegro se acredita en el medio de pago utilizado, dentro de los 15 a 20 días hábiles. El monto depende de la cotización inicial y puede ajustarse si el estado real del televisor difiere del declarado. La coordinación para la entrega del equipo usado puede demorar hasta 72 horas hábiles.

Condiciones para acceder al Plan Canje de Televisores

El requisito principal es que el televisor esté en funcionamiento, es decir, que encienda y apague correctamente. Además, debe tener el número de serie legible. Otros detalles técnicos se solicitan al momento de realizar la cotización online.

Samsung actualiza periódicamente los valores de referencia. Si el estado del equipo no coincide con lo declarado, el beneficio puede aplicarse parcialmente .

¿Qué modelos se pueden comprar con Plan Canje?

Entre los modelos disponibles se encuentran:

55″ OLED S90D 4K: $ 3.699.999. Hasta un 34% de ahorro con Plan Canje.

43″ Neo QLED 4K QN90D: $ 1.999.999. Hasta 36% de descuento con Plan Canje.

75″ The Frame LS03D Teak: $ 3.449.999. Hasta 34% de descuento con Plan Canje.

85″ QLED 4K Q70D: $ 4.279.999. Hasta 27% de descuento con Pan Canje.

55″ QLED 4K Q65D: $ 1.139.999. Hasta 36% de descuento con Plan Canje.

Tienda online de Samsung

Además, se suma un reintegro del 20% con tope de $ 90.000 pagando con MODO, junto a 9 y 12 cuotas sin interés con BBVA y 12 cuotas sin interés con Galicia, según el modelo. También hay un 20% de descuento adicional para quienes abonen en un solo pago.