Pagan en dólares y contratan argentinos: 3 empresas que ofrecen trabajo remoto hoy

La modalidad remota cada vez cobra más popularidad entre los argentinos, quienes buscan trabajar en empresas de cualquier parte del mundo, sin la necesidad de emigrar y con sueldo en dólares.

Si bien el mercado ofrece un sinfín de oportunidades laborales de este estilo, la sobreabundancia de información a veces puede resultar agobiante y difícil de filtrar. Por esta razón existen varias páginas, o incluso usuarios, que prestan su servicio para recomendar las mejores propuestas. Tal es el caso de @carlaconwifi, quien publicó una serie de puestos de trabajo remotos en Twitter.

Trabajo remoto: manager de soporte a clientes

Actualmente, una de las empresas que busca talento para un puesto remoto es Beehiiv. Se trata de una plataforma cuyo objetivo es ayudar a los creadores de contenidos a crecer y monetizar sus newsletters.

La firma se creó en 2021 y ahora se lanzó a la búsqueda de profesionales que puedan cubrir el cargo para Manager de soporte a clientes. Es un puesto completamente remoto que, entre otros beneficios, ofrece un salario competitivo, seguro dental, de salud y visión.

Las responsabilidades de este puesto incluyen: administrar una cartera de cuentas de clientes empresariales, entregar revisiones comerciales trimestrales y actuar como el principal punto de contacto para cualquier escalamiento de clientes, para impulsar la resolución de manera oportuna y proactiva.

Aquellos interesados en postularse pueden hacerlo mediante este enlace.

Trabajo remoto: Data analyst

Por otro lado, la empresa tecnológica PeopleMX busca mano de obra calificada en análisis de datos y ofrece sueldos de entre 45,000 a 50,000 pesos mexicanos. Esto equivale a más de 500.000 pesos argentinos.

Los requisitos para acceder a este cargo son:

Formación académica: Ingeniería, Licenciatura en Informática, Sistemas Computacionales o a fin.

Experiencia profesional: 5 - 7 años

Idioma: Inglés intermedio - Avanzado (comprobable)

Para postularse y conocer más sobre este puesto, pueden ingresar en este enlace.

TRABAJO REMOTO: Diseñador UI/UX Junior

En línea con los puestos tecnológicos, la consultora Above Technology abrió una vacante para UI / UX Designer, por la que ofrece salarios de entre u$s 600 y u$s 900 USD al mes. Además, el puesto incluye capacitaciones continuas.

Para aplicar a este trabajo, es necesario cumplir con ciertos requerimientos: capacidad analítica y comunicacional para orientar a los clientes/usuarios, mapeo de funcionalidades y UX Writting y diseño de interfaces con frameworks actuales a través de Figma o Adobe XD, entre otros.

Para postularse, los interesados pueden ingresar en este enlace.