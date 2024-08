Mejores imágenes con IA: una nueva alternativa hace lo que parecía imposible

Una de las capacidades más sorprendentes de la inteligencia artificial de vanguardia es la capacidad de generar imágenes realistas a partir de simples entradas de texto, conocidas como "prompts" en la jerga específica.

A este campo de vertiginoso avance se lanzaron tanto startups de inteligencia artificial como nombres establecidos en la industria, como es el caso de Adobe con su plataforma Firefly.

Uno de los nombres más destacados en este nuevo espacio es Midjourney, que se posicionó rápidamente como referente debido, principalmente, a la calidad y realismo de sus imágenes.

Se trata de un servicio pago que, según reportes de marzo de este año, tiene más de 19 millones de usuarios registrados. De esta manera es un éxito, pese a que no todos esos usuarios pagan la suscripción que requiere el uso avanzado del servicio. No obstante, generó ingresos por u$s 150 millones el año pasado.

Uno de los principales rivales de Midjourney es Stable Diffusion, un modelo de inteligencia artificial lanzado por la compañía Stability AI. El uso es gratuito y, debido a eso, generó una gran comunidad.

Por otra parte, como los modelos son abiertos, los usuarios crean nuevas versiones ampliadas que, muchas veces, superan a Midjourney.

Imágenes con inteligencia artificial: el nuevo jugador que sorprende a todos

En las últimas semanas llegó un nuevo jugador de peso al mercado, que llega con el importante aval de haber sido creado por una parte del equipo que estuvo detrás de Stable Diffusion.

Imagen creada con el modelo de inteligencia artificial Flux.

Este desprendimiento se llama Flux, es de código abierto y, desde el vamos, resuelve uno de los grandes problemas de los generadores de imágenes potenciados por inteligencia artificial: es capaz de crear manos perfectas.

"Con sus sólidas capacidades creativas, estos modelos sirven como una base poderosa para nuestra próxima suite de sistemas competitivos de generación de texto a video. Nuestros modelos de video permitirán una creación y edición precisas en alta definición y a una velocidad sin precedentes. Estamos comprometidos a seguir siendo pioneros en el futuro de los medios generativos", anunciaron desde Black Forests Labs, la startup que impulsa Flux.

El nuevo modelo de inteligencia artificial para la creación de imágenes se puede encontrar en https://blackforestlabs.ai/.