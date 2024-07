Chau Google: el creador de ChatGPT anunció un buscador que lo cambia todo

OpenAI, empresa creadora del famoso ChatGPT, reveló su nuevo gran proyecto: SearchGPT. Este buscador experimental, impulsado por inteligencia artificial, promete revolucionar la forma en que se accede a la información en línea y plantea un desafío a la hegemonía de Google.

SearchGPT (chatgpt.com/search) se basa en la potente tecnología GPT-4 y cuenta con el respaldo de importantes medios de comunicación como The Wall Street Journal, The Associated Press, Vox Media y The Atlantic. Su objetivo es ofrecer respuestas rápidas y precisas, citando fuentes confiables.

Por ahora, el acceso está limitado a 10.000 usuarios seleccionados, sin una fecha de lanzamiento oficial al público general. Kayla Wood, portavoz de OpenAI, confirmó esta información a The Verge.

Cómo es el nuevo buscador de los creadores de ChatGPT

El nuevo buscador se distingue por su capacidad de mantener conversaciones fluidas con los usuarios. Según OpenAI, podrás hacer preguntas como lo harías con una persona real, manteniendo el contexto a lo largo de la conversación.

La sencilla pantalla inicial de SearchGPT.

Visualmente, SearchGPT se asemeja a Google en su simplicidad inicial: una página en blanco con un cuadro de búsqueda. Sin embargo, los resultados son radicalmente diferentes. En lugar de una lista de enlaces, ofrece respuestas estructuradas que combinan imágenes y resúmenes concisos.

Los usuarios pueden profundizar en las fuentes citadas o continuar la conversación mediante un chat integrado al final de la página de resultados.

SearchGPT ofrecerá resultados contextualizados y también fotos y video.

Nicholas Thompson, director ejecutivo de The Atlantic, destaca la importancia de desarrollar esta tecnología de manera responsable: "La búsqueda con IA se convertirá en una forma clave de navegar por internet. Es crucial que se construya respetando y protegiendo el periodismo y a los editores".

Este movimiento de OpenAI representa un desafío directo a Google, líder actual en el mercado de motores de búsqueda, intensificando la competencia en el campo de la IA generativa.