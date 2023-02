Huawei y el futuro de internet: cómo es la red que va a superar al 5G y cómo funcionará

En el marco de una nueva edición del Mobile World Conference (MWC), Huawei se reunió junto a líderes de opinión de todo el mundo para discutir "GUIDE to the Intelligent World", el plan de negocios que establece las bases del 5.5G, la evolución de la tecnología celular de datos que se está implementando alrededor del mundo.

En un comunicado, la empresa tecnológica china resalta "la inversión continua y sólida en infraestructura de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) estimula directamente el crecimiento dentro de la economía digital". El plan GUIDE, que combina tanto 5G como 5.5G, establece cómo será la progresión tecnológica, con la que busca continuar "innovando, construyendo conectividad inteligente y redefiniendo la informática" junto a sus clientes y socios comerciales.

Nuevos productos, nuevas innovaciones

Bajo el lema "Futuro Inteligente, Lleno de Esperanza", el stand principal de Huawei en la MWC es un espacio donde se pueden ver los últimos productos de su catálogo, además de diferentes soluciones que ofrecen la mejor experiencia 5G y conectividad de banda ultra ancha premium e inteligente. También se hace hincapié en Green 1-2-3, su plan para seguir innovando en tecnología, proponiendo una construcción y elaboración con menos consumo energético .





Por otro lado, la división Enterprise de Huawei ha organizado su propio evento bajo el tema "Leading Digital Infrastructure for New Value Together" (Liderando la Infraestructura Digital para un Nuevo Valor Conjunto). Allí se lanzarán más de 50 productos y soluciones innovadoras para clientes globales. Entre las novedades destacadas se encuentra su solución de red de campus simplificada inteligente, una serie de soluciones innovadoras para centros de datos y estrategias de negocio para las PYMEs. En cuanto a dispositivos, Huawei presenta su nueva serie HUAWEI Mate 50: HUAWEI Watch Buds, Cyber, que viene repleta de nuevas innovaciones en áreas como la imagen móvil, el fitness y la salud, y la oficina inteligente.

El futuro de la conectividad

El camino hacia una nueva conectividad comenzó en julio de 2022, cuando Huawei presentó el concepto "Striding Towards the 5.5G Era", en el cual destaca cinco características de esta nueva tecnología: experiencias de 10 Gbps, interconexión de escenarios completos, detección y comunicación integradas, redes de conducción autónoma L4 y TIC verdes. Para ello, tanto operadores líderes mundiales, organizaciones de estándares y socios del ecosistema de la industria están colaborando para impulsar la innovación y exploración en esta nueva era, la cual promete crear nuevas aplicaciones y oportunidades de negocio.

Huawei sostiene que los operadores globales de telefonía celular están pensando más en cómo ampliar la cobertura 5G desde el exterior hasta el interior y desde las zonas urbanas hasta las zonas suburbanas y rurales. De esta manera, al aumentar la cobertura de las estaciones base 5G y permitir que las señales penetren en más paredes y edificios, es posible que la experiencia de usuario, sumado a la velocidad de conexión, mejore significativamente.

En este marco, el presidente de Huawei Carrier BG, Li Peng, indicó en la apertura de MWC Barcelona 2023. "El 5G solo ha tardado tres años en lograr el progreso que 4G hizo en cinco años. Desde esta perspectiva, 5G ya ha logrado éxito".



Algunos consumidores esperan una mejor experiencia 5G, mientras que la digitalización de la industria requiere más de 5G. La industria debe trabajar juntos para acelerar la prosperidad del 5G. "Para lograr un mayor éxito 5G, la industria necesita reimaginar el negocio 5G, reforzar la cobertura 5G y reinventar las tecnologías 5G", señaló Li.