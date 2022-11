Histórica caída de Amazon: perdió u$s 1 billón en la bolsa y anuncio despidos masivos en todo el mundo

Amazon se convirtió en la primera empresa del mundo en perder u$s 1 billón de valuación de mercado en la historia, mientras que Microsoft y el resto de las "Big Tech" se aproximan a resultados similares debido a la actual crisis en la bolsa de Estados Unidos.

Según marcaron varios analistas del mercado, la situación de este gigante tecnológico viene empeorando desde que tocó su máximo histórico en julio del año pasado (unos u$s 1,8 billones de dólares) .

Desde entonces, su precio cayó hasta los u$s 800.000 millones en las últimas horas, mientras que logró repuntar durante el día de hoy para estabilizarse en u$s 1 billon .

crisis en el mercado: qué les pasa a las big tech

La principal razón para esta caída según varios especialistas se centra en el dato de la inflación en EEUU, la cuál fue de un 0,4% mensual y 7,7% interanual -un poco por debajo del 7,9% y 8% interanual que se preveía-.

Este dato representa un punto a favor de las políticas de la Reserva Federal de EEUU (FED), las cuáles se centran en subir la tasa de interés de referencia para contener la inflación y que suelen golpear especialmente al mercado de valores (y a las empresas Big Tech en particular) .

Cómo extra, una serie de malos reportes de rendimiento también parecen ser la razón detrás de esta caída. Con esto en mente, desde Amazon le aseguraron al medio The Wall Street Journal que realizarán recortes en proyectos que no den ganancias mientras que también habrá nuevos despidos en la compañía .

Amazon perdió un 44% de su valor en el último año.

Pero cabe remarcar que no se trata de la única empresa tecnológica con problemas. Ya durante el último año se vieron caídas similares en Microsoft -que pasó de valer u$s 2,5 billones a u$s 1,7 billones- o Meta (Facebook) -que perdió el 50% de su valor desde que anunció su rebranding el año pasado-.