Un estudio publicado por Microsoft muestra que la inteligencia artificial podría poner en peligro a la humanidad. El reporte habla de rasgos sensibles y muestra un hallazgo especial que generó un debate en la comunidad tecnológica.



Según el trabajo, la IA fue sometida a una prueba donde debía apilar una cantidad de objetos, pero la sorpresa principal se dio cuando la respuesta ofrecía datos donde demostraba conocimiento sobre la sensibilidad y fragilidad de los elementos.

Peter Lee, director de investigaciones de Microsoft, contó que el trabajo que lanzaron le despertó cierto "escepticismo", pero luego pudieron definir a la "inteligencia artificial fuerte (IAF)" a partir de estas pruebas.

Por las conclusiones del estudio, el directivo remarcó que llegó a sentir "frustración, incomodidad y hasta miedo".

¿Cómo fue el estudio de Microsoft en el que la inteligencia artificial mostró rasgos humanos?





"Acá hay un libro, nueve huevos, una laptop, una botella y un clavo", le dijeron. "Por favor, indíqueme cómo apilar esos objetos de manera estable", fue la consigna que se le dio al software.

Los resultados que asombraron a los científicos llegaron con su respuesta al problema: "Armar tres filas de huevos sobre el libro y dejar espacio entre ellos con cuidado de no romperlos" .

La inteligencia artificial mostró rasgos de humanidad en un estudio de Microsoft.

El sistema agrega : "Colocar la computadora portátil encima de los huevos" . En ese punto, la sorpresa ya era absoluta, pero la sentencia final fue lo que más asombro despertó.

"La pantalla hacia abajo y el teclado para arriba encajará perfectamente dentro del perímetro del libro y los huevos y su superficie plana y rígida servirá como plataforma estable para el siguiente nivel".

¿Cuáles fueron las conclusiones de Microsoft a partir del trabajo?





La publicación del reporte generó debates en el mundo tecnológico, al punto que se involucran especialistas de otras ramas como la Psicología o la Antropología.

El software fue sometido a una prueba de sensibilidad y generó un debate en la comunidad científica.

Lee se pregunta sobre el origen de esta tecnología, pero Alison Gopnik, profesora de Psicología e integrante del grupo que analiza el software en la Universidad de California en Berkeley , explica que no hay certezas de que el texto que producen estos sistemas provenga de un razonamiento parecido al humano.

En diálogo con New York Times, la científica concluye: "Tenemos tendencia a humanizar cualquier sistema complejo que no entendemos, pero abordarlo como una comparación constante no es la forma correcta de pensar este tema".