Esto gana Bill Gates por segundo: la impresionante cifra te va a volar la cabeza

Incluso después de dejar su cargo ejecutivo en Microsoft, la empresa que cofundó en 1975, Bill Gates sigue siendo uno de los hombres más ricos del mundo; con un patrimonio aproximado de u$s 130 mil millones según Forbes.

Su legado como cofundador de un gigante del software sigue siendo una parte integral de su imagen pública. Sin embargo, su riqueza y su impacto trascienden los límites de su trabajo en la industria tecnológica, ya que su dedicación a la filantropía y su incansable búsqueda de soluciones para los problemas globales lo mantuvieron en el centro de atención y lo convirtieron en un referente en el ámbito humanitario y empresarial.

Cabe mencionar que el magnate recibe ingresos pasivos de diversas fuentes, como dividendos de acciones, alquileres de propiedades y regalías por su trabajo intelectual. Todos esto hace que, por segundo, gane alrededor de u$s 602. A continuación, todos los detalles.

¿Cuánto es la fortuna actual de Bill Gates?

Bill Gates se comprometió a donar el 99% de su fortuna.

Durante el 2023, Gates acumuló una impresionante fortuna que alcanzó los u$s 19 mil millones en ingresos. Esta cifra se traduce en un promedio diario de u$s 52 millones y una asombrosa suma de aproximadamente u$s 602 dólares por segundo.

Si se tiene en cuenta una jornada laboral estándar, las cifras arrojan que el cofundador de Microsoft ganaba cerca de u$s 9.134.615 por cada hora de trabajo.

A pesar de poseer una inmensa fortuna, Gates también se comprometió a donar el 99% de su riqueza a través de su organización filantrópica: Fundación Bill y Melinda Gates. Con una contribución media anual que ronda los u$s 15 mil millones, el creador de Windows apuesta por proyectos que buscan mejorar áreas críticas como la salud, la educación y el desarrollo global.

Su enfoque estratégico y su pasión por resolver los desafíos más acuciantes de la humanidad lo transformaron en un líder visionario en el campo de la filantropía, inspirando a otros a seguir su ejemplo y contribuir al bienestar colectivo.