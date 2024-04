Las acciones de META se desploman más del 11% y pierde más de u$s 150.000 millones de valor de mercado

El gigante tecnológico META, de la matriz de Facebook e Instagram, publicó su balance correspondiente al primer trimestre del 2024.

Si bien los números de ganancias fueron mejor de lo esperado, las estimaciones para ingresos para el segundo trimestre, así como el destino de fondos hacia inteligencia artificial, preocuparon a los inversores.

En el horario de post mercado del miércoles, las acciones llegaron a caer 19% y la empresa perdió u$s 200.000 millones de market cap. La menores bajas evidenciadas durante el horario de mercado permitió que la pérdida de market cap sea menor.

Buen balance pero las estimaciones no gustaron

Las acciones de la matriz de Facebook e Instagram, META, se desplomaron el jueves un 11,7% y en un solo día la compañía perdió cerca de u$s 150.000 millones de valor de mercado.

De esta manera, las acciones marcan su mayor baja desde octubre de 2022.

Según detallaron los analistas de Grupo SBS, Meta Platforms (META) reportó ingresos para el primer trimestre del 2024 unos u$s 36.460 millones, por encima de los u$s 36.160 millones esperados por el mercado.

Además, durante el primer trimestre del año, las reproducciones de publicidades treparon un 20% interanual, mientras que el precio por publicidad creció un 6% interanual.

De esta manera, META cerró el trimestre con una ganancia por acción de u$s 4,71, por encima de los u$s 4,32 estimados por los analistas.

Si bien la compañía reportó ganancias mejor a lo esperado, preocupan la apuesta que está haciendo Mark Zuckerberg en Inteligencia Artificial (IA).

Meta Platforms decepcionó a los inversores el miércoles con pronósticos de mayores gastos e ingresos menores de lo esperado

Mirando hacia adelante, META prevé que sus ingresos para el segundo trimestre se ubiquen entre u$s 36.500 millones a u$s 39.000 millones, mientras que el mercado esperaba que la estimación de ingresos para el próximo trimestre sea de u$s 38,3 mil millones.

Además, el gigante tecnológico dijo que espera gastar en IA entre u$s 35.000 y u$s 40.000 millones el próximo año, frente a estimaciones anteriores de u$s 30.000 a u$s 37.000 millones.

El CEO Mark Zuckerberg redobló su apuesta por la IA diciendo que Meta quiere ser la empresa de IA líder en el mundo, y agregó que la empresa necesita aumentar significativamente el gasto antes de esperar generar ingresos en IA.

Esto a los inversores no les gustó y sus acciones se desplomaron.

Las acciones de Meta llegaron a caer hasta un 19% en el Aftermarket del miércoles y llegaron a perder más de u$s 200.000 millones de capitalización de mercado.

Sin embargo, la merma de 11% hizo que la pérdida en market cap se vea reducida respecto de las operaciones fuera del mercado del miércoles.

Zuckerberg dijo que espera ver un "ciclo de inversión de varios años" antes de que los productos de IA de Meta se conviertan en servicios rentables, pero señaló que la compañía tiene un "sólido historial" en ese departamento.

El precio de las acciones de Meta casi se triplicó el año pasado y, al cierre del miércoles, había subido un 40% en 2024. Alcanzó un récord de 527,34 dólares a principios de abril.

Después de un brutal 2022, durante el cual la empresa perdió alrededor de dos tercios de su valor, Zuckerberg parece haber recuperado la confianza de Wall Street.

El motor del repunte ha sido un plan de reducción de costos que el director ejecutivo de Meta puso en marcha a principios del año pasado, cuando dijo a los inversores que 2023 sería el "año de la eficiencia".

La empresa redujo su plantilla y eliminó proyectos innecesarios en un esfuerzo por convertirse en una "organización más fuerte y ágil".

Zuckerberg dijo el miércoles que Meta seguirá operando eficientemente, pero que trasladar los recursos existentes a inversiones en IA "aumentará significativamente nuestra dotación de inversiones".

A medida que se intensificaba la caída de las acciones, Zuckerberg dijo a los inversores que si estaban dispuestos a seguir el camino, bien podrían ser recompensados.

"Históricamente, invertir para construir estas nuevas experiencias escaladas en nuestras aplicaciones ha sido una muy buena inversión a largo plazo para nosotros y para los inversores que se quedaron con nosotros y las señales iniciales son bastante positivas aquí también", dijo Zuckerberg.

Además agregó que "construir una IA líder también será una tarea más grande que las otras experiencias que hemos agregado a nuestras aplicaciones y esto probablemente llevará varios años".