Esta estafa ya se robó u$s 340 millones y están cayendo todos: cómo hay que cuidarse

En un contexto inflacionario y con fuertes restricciones para la obtención de dólares, las criptomonedas están cada vez más en la boca de todos los argentinos ya que se presentan como una solución de pagos e inversión, descentralizada y con pocas regulaciones.

Si bien esto último se ve como un beneficio para la libertad financiera de cada individuo, también representa un peligro ya que en caso de estafa o ataque cibernético, es probable que el inversor no encuentre el mismo respaldo que en un banco o una entidad centralizada.

En este sentido, abril cerró con más de u$s 100 millones en pérdidas por hackeos en criptomonedas, según un reciente informe de la firma de seguridad CertiK. A continuación, todos los detalles.

Estafa Bitcoin: cómo roban a los inversores de criptomonedas

Acorde a la información de CertiK, el modus operandi preferido de los ciberdelincuentes es el exploit por errores de protocolos. A partir de vulnerabilidades en determinadas redes de blockchain, se registraron pérdidas de aproximadamente u$s 74,5 millones.

Por otro lado, una de las modalidades que cobró importancia en el último tiempo tiene que ver con los llamados préstamos flash (o flash loans), que ofrecen fondos a los usuarios DeFi sin que estos necesiten aportar una garantía. A partir de esta herramienta, los estafadores llegaron a robar u$s 19,9 millones el mes pasado.

Las estafas de salida (exit scams) también pisaron fuerte y se llevaron unos u$s 9,4 millones. Se trata de un tipo de fraude en el que empresas o proyectos de Internet mantienen abierta la recepción de dinero de sus clientes sin devolver ningún producto a cambio; ni siquiera los tokens prometidos.

En total, el mercado de las finanzas descentralizadas registró robos de hasta u$s 100 millones en abril. Si bien es una cifra alarmante, se trata del mes con menos pérdidas en lo que va del 2023. Enero empezó con u$s 4,4 millones, febrero con u$s 16,2 millones y marzo con u$s 10,9.

Frente a este panorama, es importante que los inversores se informen acerca de las redes en las que deseen operar, a partir de diversas fuentes. No es conveniente quedarse con la recomendación de una persona y lo mejor es diversificar la cartera; no concentrar todos los fondos en una sola inversión.